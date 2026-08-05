/BJP के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पलटवार, बोले- कानून के तहत हो रही कार्रवाई

Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला में भाजपा के विरोध मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है.