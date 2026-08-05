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BJP के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पलटवार, बोले- कानून के तहत हो रही कार्रवाई

शिमला में बीजेपी के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने पलटवार करते हुए कहा कि सरकार कानून के तहत भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. उन्होंने बीजेपी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी निशाना साधा.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 05, 2026, 06:57 PM IST|Updated: Aug 05, 2026, 06:57 PM IST
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