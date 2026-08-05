/BJP के विरोध मार्च पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का पलटवार, बोले- कानून के तहत हो रही कार्रवाई

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Shimla News/Ankush Dobhal: शिमला में भाजपा के विरोध मार्च के बीच हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसी भी तरह की प्रतिशोध की भावना से काम नहीं कर रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार कानून के दायरे में रहकर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई कर रही है.
जगत सिंह नेगी ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को सरकार की कार्रवाई पर आपत्ति है, तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है. उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह कानून सम्मत तरीके से काम कर रही है और किसी के साथ अन्याय नहीं किया जा रहा.
FIR के बाद बीजेपी में बढ़ी बेचैनी: नेगी
राजस्व मंत्री ने आरोप लगाया कि एफआईआर दर्ज होने के बाद भाजपा में बेचैनी दिखाई दे रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा अधिकारियों पर दबाव बनाने और उन्हें डराने का प्रयास कर रही है, जबकि अधिकारियों को कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने दिया जाना चाहिए.
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा केंद्र की जांच एजेंसियों का राजनीतिक इस्तेमाल करती रही है. इसके विपरीत हिमाचल सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है, जिसके चलते संबंधित लोगों में असहजता देखने को मिल रही है.
गारंटियों को पूरा करने का दावा, केंद्र पर लगाया सहयोग न देने का आरोप
जगत सिंह नेगी ने कहा कि कांग्रेस सरकार अपनी चुनावी गारंटियों को पूरा करने की दिशा में लगातार काम कर रही है. उन्होंने केंद्र सरकार पर हिमाचल को अपेक्षित सहयोग नहीं देने का आरोप लगाया.
जयराम ठाकुर पर भी साधा निशाना
नेगी ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी हमला बोलते हुए कहा कि वे पिछले तीन वर्षों से तथ्यहीन बयान दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि लगातार आधारहीन आरोप लगाने के कारण अब लोग उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते.