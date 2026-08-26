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विपक्ष को भी तो लगनी चाहिए कुछ मिर्ची- स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान विपक्ष को लेकर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर तीखा हमला बोला. PPE किट घोटाले समेत कई मुद्दों का जिक्र करते हुए नेगी ने कहा कि चर्चा में “नमक-मिर्च” जरूरी है, तभी विपक्ष को मिर्ची लगेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 26, 2026, 12:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 01:00 PM IST
विपक्ष को भी तो लगनी चाहिए कुछ मिर्ची- स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान विपक्ष को लेकर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

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