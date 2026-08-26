/विपक्ष को भी तो लगनी चाहिए कुछ मिर्ची- स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान विपक्ष को लेकर बोले राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी

इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एक बार फिर जगत सिंह नेगी के निशाने पर आ गए. जगत सिंह नेगी ने कहा कि प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत डबल इंजन वाली सरकार में जयराम ठाकुर भी कर सकते थे. लेकिन जयराम ठाकुर केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में सड़कें और हेलीपैड बनाते रहे. जगत सिंह नेगी ने कहा कि जयराम ठाकुर नौणी यूनिवर्सिटी का कैंपस भी अपने क्षेत्र में ले गए. इस दौरान भाजपा विधायक विनोद कुमार को लपेटे में लेते हुए नेगी ने कहा कि यह कैंपस उनके विधानसभा क्षेत्र में भी बन सकता था. जो अब इस प्रदेश सरकार ने किया है और इसके लिए उन्हें वर्तमान सरकार का धन्यवाद करना चाहिए.