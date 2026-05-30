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पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृह पंचायत में किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील

Jai Ram Thakur: हिमाचल प्रदेश के पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुरहाग पंचायत के आहुण बूथ पर मतदान किया. उन्होंने लोगों से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने और गांवों के विकास के लिए योग्य प्रतिनिधियों को चुनने की अपील की.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 30, 2026, 11:36 AM IST

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पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने गृह पंचायत में किया मतदान, लोगों से की वोट डालने की अपील

Himachal Panchayat Election: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के अंतिम चरण के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष Jai Ram Thakur ने अपने गृह क्षेत्र ग्राम पंचायत मुरहाग के आहुण मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया. इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए बढ़-चढ़कर मतदान में भाग लेने की अपील की.

मतदान के बाद जयराम ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र की सफलता और मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक की भागीदारी बेहद महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की नींव हैं और गांवों की मूलभूत जरूरतों, विकास योजनाओं तथा जनकल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती हैं.

पंचायतें ग्रामीण विकास की मजबूत कड़ी
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतें स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को सशक्त बनाने का सबसे प्रभावी माध्यम हैं. उन्होंने अपने संदेश में कहा कि गांवों के विकास, बेहतर प्रशासन और जनभागीदारी को सुनिश्चित करने में पंचायत प्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है.

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उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे अपने क्षेत्र के विकास और बेहतर भविष्य को ध्यान में रखते हुए योग्य, ईमानदार और जिम्मेदार प्रतिनिधियों का चयन करें. उनका कहना था कि पंचायतों में चुने गए जनप्रतिनिधि गांवों की दिशा और दशा तय करने में अहम योगदान देते हैं.

हर वोट की अपनी अहमियत
जयराम ठाकुर ने कहा कि मजबूत पंचायतें ही सशक्त गांवों और विकसित हिमाचल के निर्माण का आधार बनती हैं. उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि लोकतंत्र में हर वोट महत्वपूर्ण होता है और एक मत भी विकास की नई दिशा तय कर सकता है.

प्रदेशभर में पंचायती राज चुनावों को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है. विभिन्न क्षेत्रों में लोग बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं.

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