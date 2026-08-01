CM कामकाज का तरीका बदलें या मुख्यमंत्री बदला जाए, जयराम ठाकुर का बड़ा दावा

Jai Ram Thakur on CM Sukhu: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज का तरीका बदलें या फिर मुख्यमंत्री को बदला जाए.