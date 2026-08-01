CM कामकाज का तरीका बदलें या मुख्यमंत्री बदला जाए, जयराम ठाकुर का बड़ा दावा

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Jai Ram Thakur on CM Sukhu: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने राज्य की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोला है. शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस की हिमाचल प्रभारी रजनी पाटिल ने पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कहा गया है कि या तो मुख्यमंत्री अपने कामकाज का तरीका बदलें या फिर मुख्यमंत्री को बदला जाए.
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार राजनीतिक द्वेष की भावना से भाजपा नेताओं के खिलाफ जबरन मुकदमे दर्ज करवा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी, विधायक सुधीर शर्मा, विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक होशियार सिंह और के.एल. ठाकुर समेत कई नेताओं के खिलाफ मामले दर्ज किए गए हैं. उनका आरोप है कि अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाकर कार्रवाई करवाई जा रही है.
नेता प्रतिपक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश में विपक्षी नेताओं के फोन टैप किए जा रहे हैं और उनकी लोकेशन ट्रैक की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार का पूरा ध्यान कानून-व्यवस्था सुधारने की बजाय विपक्ष को निशाना बनाने पर है. उनका दावा है कि भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिन्होंने राजनीतिक दबाव में काम किया है.
कानून-व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि शिमला गोलीकांड और बिलासपुर में कुल्हाड़ी कांड जैसी घटनाओं ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इन मामलों पर ध्यान देने के बजाय विपक्ष को दबाने में व्यस्त है.
मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा में कौन क्या बनेगा, इसका फैसला कांग्रेस या मुख्यमंत्री नहीं कर सकते. उन्होंने मुख्यमंत्री के हालिया बयानों पर भी पलटवार किया और कहा कि भाजपा विधानसभा सत्र में सरकार को कई मुद्दों पर घेरने के लिए पूरी तरह तैयार है.