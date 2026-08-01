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CM कामकाज का तरीका बदलें या मुख्यमंत्री बदला जाए, जयराम ठाकुर का बड़ा दावा

Jai Ram Thakur on CM Sukhu: शिमला में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया कि कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल ने आलाकमान को रिपोर्ट सौंप दी है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुक्खू सरकार पर विपक्ष के खिलाफ झूठे मुकदमे, फोन टैपिंग और कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए.

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 01, 2026, 06:21 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:21 PM IST
CM कामकाज का तरीका बदलें या मुख्यमंत्री बदला जाए, जयराम ठाकुर का बड़ा दावा

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Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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