वीडियो से सामने आया सच; भाजपा ने नहीं की राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत की तुलना-जयराम ठाकुर

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Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और तेज हो गया है. विधानसभा सचिवालय की ओर से वीडियो जारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि राष्ट्रगान का किसी भी तरह से अपमान नहीं हुआ.
जयराम ठाकुर ने कहा कि काफी आग्रह के बाद पांच दिन बाद राष्ट्रगान का वीडियो जारी किया गया. उन्होंने बताया कि उन्होंने इस वीडियो को कई बार देखा और उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि राष्ट्रगान का अपमान हुआ हो. उनके अनुसार सभी विधायकों ने पूरे सम्मान और मर्यादा के साथ राष्ट्रगान गाया.
उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद अब स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो गई है. भाजपा इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से अगली कार्रवाई और उचित व्यवस्था की मांग करेगी. जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर जो बातें कहीं, उनसे प्रदेश की जनता के बीच गलत संदेश गया. उनका कहना है कि इस मुद्दे को बिना वजह विवाद का रूप दिया गया.
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने इस मामले को राजनीतिक रंग दिया और जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करवाई. उन्होंने कहा कि अब वीडियो सामने आने के बाद यह साफ हो गया है कि भाजपा पर लगाए गए आरोप सही नहीं थे. उनका कहना है कि सच्चाई सामने आने के बाद जनता भी पूरे मामले को समझ चुकी है.
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा ने कभी भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत की तुलना नहीं की. उन्होंने कहा कि पूरा मामला केवल प्रोटोकॉल से जुड़ा है. उन्होंने 9 जुलाई की अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा कि जहां राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों गाए जाने हों, वहां पहले राष्ट्रगीत और उसके बाद राष्ट्रगान गाने का प्रावधान है.
उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के कार्यक्रमों में भी इसी व्यवस्था का पालन किया गया था. पहले वंदे मातरम् और उसके बाद राष्ट्रगान प्रस्तुत किया गया. जयराम ठाकुर ने कहा कि यही प्रोटोकॉल पूरे देश में समान रूप से लागू होना चाहिए. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस मुद्दे पर अब अनावश्यक विवाद खत्म होगा और भविष्य में निर्धारित नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा.