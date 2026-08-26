वीडियो से सामने आया सच; भाजपा ने नहीं की राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत की तुलना-जयराम ठाकुर

Shimla (अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश विधानसभा में राष्ट्रगान के कथित अपमान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब और तेज हो गया है. विधानसभा सचिवालय की ओर से वीडियो जारी होने के बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि वीडियो सामने आने के बाद साफ हो गया है कि राष्ट्रगान का किसी भी तरह से अपमान नहीं हुआ.