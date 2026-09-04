/जन्माष्टमी पर जयराम ठाकुर ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में किए दर्शन, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

Shimla News: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.