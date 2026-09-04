/जन्माष्टमी पर जयराम ठाकुर ने श्री राधा कृष्ण मंदिर में किए दर्शन, प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं

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Shimla News: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर शिमला स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर पहुंचे और भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए. इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों और श्रद्धालुओं को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.
भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को जीवन में अपनाने का आह्वान
जयराम ठाकुर ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनके उपदेश पूरी मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं. उन्होंने धर्म की स्थापना, सत्य के मार्ग पर चलने और कर्म को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया.
उन्होंने कहा कि श्री कृष्ण द्वारा गीता में दिए गए उपदेश आज भी समाज को सही दिशा दिखाते हैं. जन्माष्टमी का पर्व हमें भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को अपने जीवन में अपनाने की प्रेरणा देता है.
प्रदेश में शांति और समृद्धि की कामना
जयराम ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रदेशवासियों के सुख, समृद्धि और शांति की कामना की. उन्होंने कहा कि जन्माष्टमी का पर्व आपसी प्रेम, भाईचारे और सद्भावना के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है.
उन्होंने इस मानसून सीजन में बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं होने को भी राहत की बात बताया. साथ ही भगवान से राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने की प्रार्थना की.
श्रद्धालुओं को दी शुभकामनाएं
पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया. उन्होंने सभी श्रद्धालुओं के सुखद, शांतिपूर्ण और मंगलमय जीवन की कामना की.