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Shimla News: नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नीरज भारती से जुड़े विवाद को लेकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर सवाल उठाए हैं. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश से जुड़ा मुद्दा बन चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.
सरकार पर भ्रष्टाचार और नशा विरोधी अभियान को लेकर सवाल
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि जब सरकार और सत्ताधारी दल के भीतर से ही नशे से जुड़े आरोप सामने आ रहे हैं, तो सरकार के नशा मुक्त हिमाचल अभियान की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता पर भी सवाल उठते हैं.
पंचायत चुनावों के नतीजों का किया जिक्र
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुख्यमंत्री अक्सर भाजपा में गुटबाजी की बात करते हैं, जबकि भाजपा पूरी तरह एकजुट है. उन्होंने दावा किया कि हालिया पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस सरकार के प्रति अपना असंतोष जाहिर किया है और प्रदेश में सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है.
नगर निकाय प्रतिनिधियों पर दबाव के आरोप
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि नगर परिषद और नगर पंचायतों में निर्वाचित भाजपा समर्थित प्रतिनिधियों पर विभिन्न तरीकों से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ मामलों में जमीनों से जुड़े मुद्दों को लेकर कार्रवाई कर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है.
वेतन स्थगन फैसले पर भी साधा निशाना
सरकारी कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के वेतन स्थगन से जुड़े फैसले पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार बिना पर्याप्त विचार-विमर्श के निर्णय ले रही है और बाद में उन्हें वापस लेना पड़ रहा है. उन्होंने इसे प्रशासनिक अस्थिरता का संकेत बताया.
केंद्र की सहायता राशि का भी किया उल्लेख
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश को वित्तीय राहत केंद्र सरकार से प्राप्त अनटाइड ग्रांट के माध्यम से मिली है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार इस राशि के उपयोग को लेकर स्पष्टता नहीं रख रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता सरकार के फैसलों और आर्थिक प्रबंधन पर नजर बनाए हुए है.