Shimla News: नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नीरज भारती से जुड़े विवाद को लेकर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर सवाल उठाए हैं. शिमला में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि यह मामला अब केवल कांग्रेस पार्टी का आंतरिक विषय नहीं रह गया है, बल्कि पूरे प्रदेश से जुड़ा मुद्दा बन चुका है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ पदाधिकारी द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और उनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए.