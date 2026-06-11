Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /नीरज भारती विवाद पर जयराम ठाकुर का हमला! बोले- अब यह सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे हिमाचल का मुद्दा

नीरज भारती विवाद पर जयराम ठाकुर का हमला! बोले- अब यह सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे हिमाचल का मुद्दा

Jai Ram Thakur: नीरज भारती विवाद को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने गंभीर आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए भ्रष्टाचार, नशा और वित्तीय प्रबंधन पर भी सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 11, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 03:12 PM IST
नीरज भारती विवाद पर जयराम ठाकुर का हमला! बोले- अब यह सिर्फ कांग्रेस नहीं, पूरे हिमाचल का मुद्दा

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ED ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਨ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ
Raman Arora0 min ago
2
Jai Ram Thakur3 min ago
3
Khanna News13 min ago
4
Shimla Drug Network32 min ago
5
behbal kalan firing case1 hr ago