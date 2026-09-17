जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, बोले- विकास में 4 दशक पीछे चला गया हिमाचल

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Nahan News: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने तीन दिवसीय सिरमौर दौरे के दौरान कांग्रेस की सुक्खू सरकार पर जमकर निशाना साधा. नाहन में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश विकास के मामले में चार दशक पीछे चला गया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति प्रभावित हुई है, जबकि सरकार लगातार कर्ज ले रही है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार नजर नहीं आ रही. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा लिया जा रहा कर्ज आखिर कहां खर्च हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि पूर्व की सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कर्ज में काफी बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले भी वह राज्य की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं.
प्रतिशोध की राजनीति का लगाया आरोप
जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जा रहे हैं. साथ ही उन्होंने भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थानों को बंद करने को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इससे ग्रामीण व दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को मिलने वाली सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं.
पंचायती राज चुनावों का किया जिक्र
नेता प्रतिपक्ष ने हाल में हुए पंचायती राज चुनावों का हवाला देते हुए दावा किया कि इन चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों को व्यापक समर्थन मिला है. उन्होंने कहा कि 75 प्रतिशत से अधिक जनप्रतिनिधि भाजपा समर्थित चुने गए हैं. इससे पहले भाजपा नेताओं की ओर से भी पंचायत चुनावों में भाजपा समर्थित उम्मीदवारों की जीत को लेकर ऐसे दावे किए गए हैं.
जयराम ठाकुर ने इन चुनावी नतीजों को प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से जोड़ते हुए दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. यह उनका राजनीतिक दावा है; विधानसभा चुनाव के वास्तविक परिणाम भविष्य में होने वाले चुनाव से ही स्पष्ट होंगे.
नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से कर रहे मुलाकात
सिरमौर दौरे के दौरान जयराम ठाकुर पंचायती राज संस्थाओं के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं. इससे पहले पच्छाद और नाहन विधानसभा क्षेत्रों में उन्होंने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था.
जयराम ठाकुर ने इस दौरान जनप्रतिनिधियों से क्षेत्र के विकास के लिए काम करने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने का आह्वान किया. वहीं, उनके आरोपों पर प्रदेश सरकार की ओर से प्रतिक्रिया आने के बाद ही दोनों पक्षों का पूरा पक्ष सामने आएगा.