जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, बोले- विकास में 4 दशक पीछे चला गया हिमाचल

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों की रफ्तार नजर नहीं आ रही. उन्होंने सवाल उठाया कि सरकार द्वारा लिया जा रहा कर्ज आखिर कहां खर्च हो रहा है. नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि पूर्व की सरकारों की तुलना में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में कर्ज में काफी बढ़ोतरी हुई है. इससे पहले भी वह राज्य की वित्तीय स्थिति और बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं.