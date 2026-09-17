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जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, बोले- विकास में 4 दशक पीछे चला गया हिमाचल

Jairam Thakur: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सिरमौर दौरे के दौरान सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने हिमाचल के विकास, बढ़ते कर्ज और भाजपा नेताओं पर दर्ज मामलों को लेकर सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 04:38 PM IST
जयराम ठाकुर का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला, बोले- विकास में 4 दशक पीछे चला गया हिमाचल

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