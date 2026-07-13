जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर हमला, बोले- 'कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का भी अपमान कर रहे CM सुक्खू'

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों और विधायकों तक की अनदेखी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली से सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक भी निराश हैं.
द्रंग के जनप्रतिनिधियों को किया सम्मानित
मंडी के विपाशा सदन में आयोजित कार्यक्रम में जयराम ठाकुर ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों और भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित कर नई जिम्मेदारियों के लिए शुभकामनाएं दीं. कार्यक्रम में कांग्रेस छोड़कर आए 17 लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ग्रहण की.
पंचायत चुनावों को बताया भाजपा के पक्ष में जनादेश
जयराम ठाकुर ने दावा किया कि पंचायत और स्थानीय निकाय चुनावों में जनता ने भाजपा के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए पंचायत चुनावों में देरी की और निर्वाचित प्रतिनिधियों को समय पर शपथ तक नहीं दिलाई.
सरकार पर लगाए खरीद-फरोख्त के आरोप
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार सत्ता के प्रभाव और धनबल के जरिए निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाई. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी तय है.
कानून व्यवस्था पर भी उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को लेकर भी सरकार को घेरा. उन्होंने हाल के आपराधिक मामलों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं और सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने में विफल साबित हो रही है.
केंद्र की योजनाओं का लाभ लेने की अपील
उन्होंने नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों से केंद्र सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ लोगों तक पहुंचाने की अपील की. साथ ही विश्वास जताया कि भविष्य में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश के विकास कार्यों को और तेज गति से आगे बढ़ाया जाएगा.