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जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर हमला, बोले- 'कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का भी अपमान कर रहे CM सुक्खू'

Jairam Thakur: हिमाचल के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों और विधायकों की अनदेखी कर रही है. 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी बड़ा दावा किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 04:47 PM IST
जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर हमला, बोले- 'कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का भी अपमान कर रहे CM सुक्खू'
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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