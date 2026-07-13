जयराम ठाकुर का CM सुक्खू पर हमला, बोले- 'कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों का भी अपमान कर रहे CM सुक्खू'

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए मंत्रियों और विधायकों तक की अनदेखी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की कार्यशैली से सिर्फ जनता ही नहीं, बल्कि कांग्रेस के मंत्री और विधायक भी निराश हैं.