भाजपा स्थापना दिवस पर जयराम ठाकुर का बड़ा बयान: 'हिमाचल में कांग्रेस का ''बीज'' ही समाप्त कर देंगे'

Mandi News: हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में कांग्रेस पार्टी के “बीज” को जड़ से समाप्त कर दिया जाएगा, ताकि प्रदेश की जनता को दोबारा जनविरोधी सरकार का सामना न करना पड़े.

द्रंग विधानसभा में कार्यक्रम, कार्यकर्ताओं में जोश

द्रंग विधानसभा क्षेत्र के त्रयाम्बली बूथ पर आयोजित कार्यक्रम में जयराम ठाकुर ने पार्टी का ध्वज फहराया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने भाजपा के संगठन, विचारधारा और उपलब्धियों को भी रेखांकित किया.

कांग्रेस पर विकास रोकने का आरोप

जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण विकास कार्य प्रभावित हुए हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर जनता के बीच जाएं और सरकार की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाएं.

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मोदी नेतृत्व और भाजपा की उपलब्धियां गिनाईं

उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा “देश प्रथम” की भावना के साथ आगे बढ़ रही है और आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है.

कार्यकर्ताओं को दिया संदेश

जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं से अपील की कि स्थापना दिवस को केवल उत्सव न मानकर इसे जनसेवा और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के संकल्प के रूप में लें.