/कडूनाला हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना

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Kadunala Accident News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल के कडूनाला हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
Kadunala Accident News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लाहौल जिले के कडूनाला के समीप हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. उन्होंने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जारी अपने संदेश में कहा कि कुल्लू से पांगी जा रही एक टैक्सी पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गई, जिसके कारण कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक मासूम बच्चे सहित कई लोगों के निधन की खबर बेहद दुखद और हृदय विदारक है.
उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि इस कठिन समय में उनकी संवेदनाएं मृतकों के परिजनों के साथ हैं. उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोक संतप्त परिवारों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें.
जयराम ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और सड़क हादसों के दौरान सभी संबंधित एजेंसियों को पूरी तत्परता से राहत एवं बचाव कार्य में जुटना चाहिए, ताकि प्रभावित लोगों को समय पर सहायता मिल सके. उन्होंने प्रशासन से भी राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने की अपील की.
यह हादसा पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए बेहद दुखद माना जा रहा है और प्रदेशभर में शोक की लहर है.