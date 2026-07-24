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कडूनाला हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना

Kadunala Accident News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल के कडूनाला हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 24, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:18 PM IST
कडूनाला हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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