/कडूनाला हादसे पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जताया शोक, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना

जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर जारी अपने संदेश में कहा कि कुल्लू से पांगी जा रही एक टैक्सी पहाड़ी से गिरे मलबे की चपेट में आ गई, जिसके कारण कई लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. उन्होंने कहा कि इस हादसे में एक मासूम बच्चे सहित कई लोगों के निधन की खबर बेहद दुखद और हृदय विदारक है.