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जयराम ठाकुर ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बोले- विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका अहम

Jairam Thakur: जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस पर देश-प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं. शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हुए विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक से योगदान की अपील की.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 15, 2026, 12:36 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:36 PM IST
जयराम ठाकुर ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बोले- विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका अहम

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