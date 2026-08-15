/जयराम ठाकुर ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बोले- विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका अहम

Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया.