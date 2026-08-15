/जयराम ठाकुर ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं, बोले- विकसित भारत के निर्माण में हर नागरिक की भूमिका अहम

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया.
जयराम ठाकुर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस हमें उन महान बलिदानों की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत भारत को आजादी मिली. उन्होंने कहा कि देश अब विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण है.
राष्ट्र निर्माण में योगदान की अपील
नेता प्रतिपक्ष ने लोगों से राष्ट्र निर्माण में अपनी जिम्मेदारी निभाने की अपील की. उन्होंने कहा कि देश का विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की सक्रिय भागीदारी जरूरी है.
उन्होंने कहा कि जब देशवासी अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाते हुए एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, तभी भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जा सकेगा.
एकता और अखंडता के लिए मिलकर काम करने का आह्वान
जयराम ठाकुर ने देश की एकता, अखंडता और विकास के लिए सभी लोगों से मिलकर काम करने का आह्वान किया. उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों के सुख, समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना की.