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Himachal PradeshPM से मुलाकात के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर, सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना

PM से मुलाकात के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर, सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना

Jai Ram Thakur: दिल्ली में PM नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा. मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए और राहुल गांधी को लेकर भी दिया बड़ा बयान.

Written By  Raj Rani|Last Updated: Mar 25, 2026, 12:45 PM IST

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PM से मुलाकात के बाद शिमला लौटे जयराम ठाकुर, सरकार और विपक्ष पर साधा निशाना

Shimla News: हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर दिल्ली में नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद शिमला लौट आए हैं. इस दौरान उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही.

जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रधानमंत्री से प्रदेश के आर्थिक हालात सहित विभिन्न विषयों पर बातचीत हुई है. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही हिमाचल प्रदेश का दौरा कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री पर साधा निशाना
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मिलने से बच रहे हैं और अपने राजनीतिक नेतृत्व को खुश करने में लगे हैं.

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राहुल गांधी पर भी टिप्पणी
जयराम ठाकुर ने राहुल गांधी पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब प्रदेश में कर्मचारियों को ड्रेस कोड सिखाया जा रहा है, तो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी इसका पालन करना चाहिए.

मीडिया से भी जताई नाराज़गी
उन्होंने कांग्रेस के सह-प्रभारी के हिमाचल दौरे को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि इस पर मीडिया में पर्याप्त चर्चा नहीं हो रही है. इस दौरान वे मीडिया कवरेज को लेकर नाराज़ नजर आए.

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