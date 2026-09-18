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श्री रेणुका जी पहुंचे जयराम ठाकुर, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में लिया भाग

Jairam Thakur: श्री रेणुका जी में जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में पहुंचे जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस पर चुनावी वादे पूरे न करने और संस्थान बंद करने का आरोप लगाया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 18, 2026, 11:50 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 11:50 AM IST
श्री रेणुका जी पहुंचे जयराम ठाकुर, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में लिया भाग

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