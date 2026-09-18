श्री रेणुका जी पहुंचे जयराम ठाकुर, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में लिया भाग

इस दौरान जयराम ठाकुर ने मां श्री रेणुका जी मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया. कार्यक्रम से पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, जिला अध्यक्ष धीरज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी वर्मा, उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी, पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह सहित वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की दीप प्रज्वलित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.