श्री रेणुका जी पहुंचे जयराम ठाकुर, जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह में लिया भाग

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Paonta Sahib News: जिला सिरमौर प्रवास के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर श्री रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे. जहां भाजपा मंडल श्री रेणुका जी द्वारा जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह का आयोजन किया गया. इस दौरान उन्होंने मां श्री रेणुका जी व भगवान परशुराम जी मंदिर में शीश नवाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर दीप प्रज्वलित किए और पूजा-अर्चना की.
इस दौरान जयराम ठाकुर ने मां श्री रेणुका जी मंदिर परिसर में आयोजित यज्ञ की पूर्णाहुति में भाग लिया. कार्यक्रम से पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, जिला अध्यक्ष धीरज गुप्ता, मंडल अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष शिवानी वर्मा, उपाध्यक्ष बलदेव भंडारी, पूर्व प्रत्याशी नारायण सिंह सहित वरिष्ठ व कनिष्ठ कार्यकर्ताओं ने पूजा अर्चना की दीप प्रज्वलित किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की.
इसके उपरांत कुब्जा पवेलियन, श्री रेणुका जी में जनप्रतिनिधि सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ. कार्यक्रम में पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल, पूर्व विधायक बलदेव तोमर सहित समस्त शीर्ष नेतृत्व का कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया. मुख्य अतिथि को सिरमौरी टोपी, लोईया व डांगरा पहनाकर सम्मानित किया गया.
जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वर्तमान सुखविंदर सरकार पर तीखा प्रहार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही भाजपा सरकार के समय खोले गए संस्थानों को बंद करने का काम किया है. कांग्रेस ने पहली कैबिनेट में महिलाओं को 1500 रुपये और 1 लाख पक्की नौकरियां देने का वादा किया था, लेकिन आज तक अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाई है.
लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश सरकार अपने वादों से भटक गई है. उन्होंने जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह के आयोजन पर खुशी जताते हुए कहा कि जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत प्रधान, उप-प्रधान, वार्ड सदस्य शत-प्रतिशत भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीत कर आए हैं, यह कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है.