/हिमाचल में भर्ती घोटाले पर गरमाई सियासत! जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस दोषियों को बचा रही, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

कैंडल मार्च को बताया राजनीतिक कदम

हाल ही में कांग्रेस द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं.