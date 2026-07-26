/हिमाचल में भर्ती घोटाले पर गरमाई सियासत! जयराम ठाकुर बोले- कांग्रेस दोषियों को बचा रही, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़

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Shimla News/Ankush Dhobal: हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है, जिससे युवाओं का भर्ती प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हो रहा है.
शिमला के जाखू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम सुनने और ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान में भाग लेने के बाद मीडिया से बातचीत में जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में विफल रही है.
कैंडल मार्च को बताया राजनीतिक कदम
हाल ही में कांग्रेस द्वारा निकाले गए कैंडल मार्च पर प्रतिक्रिया देते हुए जयराम ठाकुर ने इसे राजनीतिक अवसरवाद करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवाओं के मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, बल्कि राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रही है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस शासित राज्यों में भी भर्ती परीक्षाओं से जुड़े कई विवाद सामने आ चुके हैं.
पुलिस भर्ती परीक्षा की जांच पर उठाए सवाल
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में हाल ही में हुई पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्रों पर कथित अनियमितताओं और सामूहिक नकल की शिकायतें दर्ज कराई थीं. उनका आरोप है कि गंभीर शिकायतों के बावजूद अब तक मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच नहीं करवाई गई.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आने पर तत्काल सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी. साथ ही आरोप लगाया कि जांच में जिन अधिकारियों की भूमिका सामने आई, वर्तमान सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंप दीं.
केंद्र सरकार के कदमों की सराहना
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है. उनके अनुसार, पेपर लीक और परीक्षा माफिया पर सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से कानूनी प्रावधान किए जा रहे हैं, जिससे युवाओं के हितों की बेहतर सुरक्षा हो सके.
'मन की बात', कारगिल विजय दिवस और पर्यावरण का भी किया जिक्र
जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ कार्यक्रम की सराहना करते हुए इसे समाज में सकारात्मक बदलाव और जनजागरूकता का माध्यम बताया. उन्होंने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि हिमाचल के वीर जवानों का योगदान हमेशा याद रखा जाएगा.
इसके साथ ही उन्होंने ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण पहल बताते हुए लोगों से अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की.