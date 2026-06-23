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Mandi News: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने तत्तापानी दौरे के दौरान राज्य की कांग्रेस सरकार पर तीखा निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है और प्रदेश को आर्थिक संकट की ओर धकेल रही है.
जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार बिना स्पष्ट नीति और दूरदर्शी सोच के काम कर रही है, जिसके कारण विकास कार्यों की रफ्तार प्रभावित हुई है. उनके अनुसार सरकार का प्रशासनिक और आर्थिक प्रबंधन कमजोर नजर आ रहा है, जिससे प्रदेश की वित्तीय स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है.
भाजपा सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाईं
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करते हुए प्रदेश के समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया था. सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की गईं और उन्हें जमीनी स्तर तक पहुंचाया गया.
उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने प्रदेश के संतुलित विकास को प्राथमिकता दी और दूरदराज के क्षेत्रों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया.
प्रदेश पर बढ़ रहा कर्ज का बोझ
जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार लगातार कर्ज ले रही है, लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों में अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और इसका असर आम लोगों पर भी पड़ रहा है.
उनके मुताबिक आर्थिक कुप्रबंधन के कारण सरकार कई चुनौतियों का सामना कर रही है और वित्तीय स्थिति लगातार कमजोर हो रही है.
चुनावी वादों पर भी उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस सरकार पर चुनावी वादे पूरे न करने का आरोप भी लगाया. उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से किए गए कई बड़े वादे अब तक अधूरे हैं, जिससे कर्मचारी, युवा, किसान, महिलाएं और अन्य वर्गों में निराशा बढ़ी है.
उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति धीमी हो गई है और लोग सरकार की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं हैं.
जनता सब देख रही है: जयराम
जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में जनता विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के हितों और जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.