जनता सब देख रही है: जयराम

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की जनता सरकार के कामकाज पर लगातार नजर बनाए हुए है. उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में जनता विकास, सुशासन और जनहित के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए फैसला करेगी. साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के हितों और जनता के मुद्दों को लगातार उठाती रहेगी.