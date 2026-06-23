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हिमाचल सरकार लड़खड़ाते हुए चल रही, प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया: जयराम ठाकुर

Jai Ram Thakur: तत्तापानी दौरे के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश कर्ज के बोझ तले दब गया है. उन्होंने सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, विकास कार्यों में सुस्ती और चुनावी वादे पूरे न करने के आरोप लगाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 04:06 PM IST
हिमाचल सरकार लड़खड़ाते हुए चल रही, प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबाया: जयराम ठाकुर

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