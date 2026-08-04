/परमार जयंती पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, बोले- विकास में सभी सरकारों के योगदान को मिले सम्मान

सभी सरकारों के योगदान का हो उल्लेख

नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जयंती समारोह में केवल वर्तमान सरकार के कार्यों को प्रमुखता दी गई, जबकि हिमाचल के विकास में पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान का उल्लेख नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी सरकारों की भूमिका रही है और सरकारी कार्यक्रमों में इसका समुचित उल्लेख होना चाहिए.