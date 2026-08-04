Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिमाचल प्रदेश न्यूज़
  • /परमार जयंती पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, बोले- विकास में सभी सरकारों के योगदान को मिले सम्मान

परमार जयंती पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, बोले- विकास में सभी सरकारों के योगदान को मिले सम्मान

Jairam Thakur: डॉ. यशवंत सिंह परमार जयंती पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सभी सरकारों के विकास कार्यों को सम्मान देने की बात कही और मुख्यमंत्री के हालिया बयान पर भी तीखा पलटवार किया.

Written ByRaj Rani
Published: Aug 04, 2026, 01:37 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 01:37 PM IST
परमार जयंती पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, बोले- विकास में सभी सरकारों के योगदान को मिले सम्मान

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਡੀਐਮਕੇ ਆਗੂ ਉਧਯਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ
2
3
4
5