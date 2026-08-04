/परमार जयंती पर जयराम ठाकुर ने सरकार को घेरा, बोले- विकास में सभी सरकारों के योगदान को मिले सम्मान

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Shimla News/Ankush Dobhal: हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री और 'हिमाचल निर्माता' डॉ. यशवंत सिंह परमार की जयंती पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके योगदान को याद किया. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार ने प्रदेश के समग्र विकास की मजबूत नींव रखी और हिमाचल को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
जयराम ठाकुर ने कहा कि डॉ. परमार को उनकी जयंती पर पूरा सम्मान मिलना चाहिए और इस अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का स्वरूप और अधिक भव्य बनाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि डॉ. परमार ने केवल सड़क निर्माण ही नहीं, बल्कि शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए भी उल्लेखनीय कार्य किए.
सभी सरकारों के योगदान का हो उल्लेख
नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि जयंती समारोह में केवल वर्तमान सरकार के कार्यों को प्रमुखता दी गई, जबकि हिमाचल के विकास में पूर्ववर्ती सरकारों के योगदान का उल्लेख नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि प्रदेश के विकास में सभी सरकारों की भूमिका रही है और सरकारी कार्यक्रमों में इसका समुचित उल्लेख होना चाहिए.
उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के कार्यकाल में आयोजित 'स्वर्णिम हिमाचल' कार्यक्रम में सभी पूर्व सरकारों के योगदान को सम्मानपूर्वक शामिल किया गया था. इसलिए वर्तमान सरकार को भी इसी परंपरा का पालन करना चाहिए.
मुख्यमंत्री के बयान पर भी किया पलटवार
जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के उस बयान पर भी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने भाजपा के मौजूदा 28 विधायकों में से 16 के अगला चुनाव हारने की बात कही थी. इस पर तंज कसते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री इन दिनों भविष्यवाणी करने में व्यस्त हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के बयानों को न तो विपक्ष गंभीरता से लेता है और न ही उनकी अपनी पार्टी में उन्हें उतनी गंभीरता मिलती है. जयराम ठाकुर ने दावा किया कि आने वाले समय में कांग्रेस की राजनीतिक स्थिति और कमजोर हो सकती है.