Kangra News: कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. ग्राम पंचायत बेहीपठियार के अंतर्गत मंडोल गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.