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जवाली के मंडोल गांव में लोहार की हत्या, धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार

Nurpur Murder News: कांगड़ा के जवाली क्षेत्र के मंडोल गांव में 45 वर्षीय लोहार की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 25, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 05:55 PM IST
जवाली के मंडोल गांव में लोहार की हत्या, धारदार हथियार से वार कर उतारा मौत के घाट; आरोपी गिरफ्तार
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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