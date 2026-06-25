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Kangra News: कांगड़ा जिले के जवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. ग्राम पंचायत बेहीपठियार के अंतर्गत मंडोल गांव में एक 45 वर्षीय व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जबकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
कार्यस्थल पर हुआ जानलेवा हमला
जानकारी के अनुसार मंडोल गांव निवासी सुभाष चंद्र (45) पुत्र दालती राम पेशे से लोहार थे और अपने कार्यस्थल पर काम कर रहे थे. इसी दौरान उन पर धारदार हथियार से हमला किया गया. हमलावर ने उनकी गर्दन पर गंभीर वार किया, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए.
घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन गहरी चोट लगने के कारण सुभाष चंद्र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया.
गांव में फैली सनसनी
हत्या की खबर फैलते ही पूरे क्षेत्र में दहशत और शोक का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्र हो गए। मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है.
पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
सूचना मिलने पर पुलिस थाना जवाली की टीम तुरंत मौके पर पहुंची. इसके बाद फोरेंसिक विशेषज्ञों ने भी घटनास्थल का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित किए. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी
एएसपी नूरपुर धर्मचंद वर्मा ने बताया कि पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने कहा कि हत्या के पीछे के कारणों का पता लगाने के लिए सभी संभावित पहलुओं की जांच की जा रही है.
पुलिस का कहना है कि जुटाए गए साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर मामले की गहन जांच जारी है तथा जल्द ही पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा.
इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील की है.