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झंडूता की री-रडोह खड्ड में नहाते समय हादसा, पैर फिसलने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत

Bilaspur Death: बिलासपुर के झंडूता में री-रडोह खड्ड में नहाते समय पैर फिसलने से 48 वर्षीय मुनीष शर्मा की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने BNSS धारा 194 के तहत जांच शुरू की.

Written ByRaj Rani
Published: Oct 05, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 03:22 PM IST
झंडूता की री-रडोह खड्ड में नहाते समय हादसा, पैर फिसलने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत

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