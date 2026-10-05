झंडूता की री-रडोह खड्ड में नहाते समय हादसा, पैर फिसलने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत

Bilaspur News: बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. री-रडोह खड्ड में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 48 वर्षीय मुनीष शर्मा पुत्र रतन लाल शर्मा, निवासी गांव डूहक, डाकघर सुन्हाणी, तहसील झंडूता के रूप में हुई है.