झंडूता की री-रडोह खड्ड में नहाते समय हादसा, पैर फिसलने से 48 वर्षीय व्यक्ति की मौत

राज्य चुनें
Bilaspur News: बिलासपुर जिले के झंडूता उपमंडल में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. री-रडोह खड्ड में नहाने के दौरान पैर फिसलने से एक व्यक्ति पानी में डूब गया, जिससे उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान 48 वर्षीय मुनीष शर्मा पुत्र रतन लाल शर्मा, निवासी गांव डूहक, डाकघर सुन्हाणी, तहसील झंडूता के रूप में हुई है.
जानकारी के अनुसार, रविवार रात झंडूता पुलिस को सीएचसी झंडूता से सूचना मिली कि एक व्यक्ति को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया है. सूचना मिलते ही पुलिस टीम अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू की.
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि मुनीष शर्मा अपने परिजनों और दोस्तों के साथ री-रडोह खड्ड में नहाने के लिए गए थे. इसी दौरान अचानक उनका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में जा गिरे. उनके साथ मौजूद लोगों ने उन्हें पानी से बाहर निकाला और तुरंत उपचार के लिए सीएचसी झंडूता पहुंचाया.
अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद मुनीष शर्मा को मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल बिलासपुर भेजा. पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.
पुलिस ने मामले में BNSS की धारा 194 के तहत कार्रवाई शुरू कर दी है. हादसा किन परिस्थितियों में हुआ, इसे लेकर पुलिस की जांच जारी है.