स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला के लिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत स्वीकृत 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक ही पूरा हो पाया है. इसी तरह 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से केवल एक तैयार हुई है, जबकि 73 स्वीकृत ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में से एक भी शुरू नहीं हो सकी है.