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Shimla News: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता जगत प्रकाश नड्डा ने शिमला में आयोजित मीडिया संवाद कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हाल के पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भाजपा को मिले समर्थन से साफ है कि प्रदेश की जनता का झुकाव भाजपा की ओर बढ़ रहा है.
नड्डा ने आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार केंद्र से सहयोग न मिलने का झूठा माहौल बना रही है, जबकि केंद्र सरकार ने हर स्तर पर हिमाचल की मदद की है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और संसाधनों की कोई कमी नहीं है.
‘एडहॉक व्यवस्था पर चल रही सरकार’
नड्डा ने प्रदेश सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणापत्र में किए गए कई वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि प्रदेश में प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है कि “रिवॉल्वर लेने के लिए भी बंदूक लाइसेंस मांगती है.”
उन्होंने आरोप लगाया कि हिमाचल सरकार एडहॉक व्यवस्था पर चल रही है और मुख्यमंत्री स्वयं कई अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं. नड्डा ने कहा कि सरकार का संचालन शिमला की बजाय दिल्ली से हो रहा है और प्रदेश की ट्रेजरी तक व्हाट्सएप के जरिए संचालित की जा रही है.
मंत्रियों और अधिकारियों में टकराव का आरोप
भाजपा अध्यक्ष ने दावा किया कि सरकार के मंत्री आपस में संघर्ष कर रहे हैं और वरिष्ठ अधिकारी एक-दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं. इसके बावजूद सरकार कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पास न स्पष्ट दिशा है और न ही विकास का विजन.
नड्डा ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य विकास नहीं बल्कि “कट मनी और कमीशन” बन गया है. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा भेजी गई राशि खर्च होने के बावजूद उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा नहीं किए जा रहे हैं.
केंद्र की वित्तीय सहायता का किया उल्लेख
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को विशेष सहायता योजना के तहत 2,381 करोड़ रुपये, एनडीआरएफ के माध्यम से 2,006 करोड़ रुपये और बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 2,150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी गई है.
उन्होंने कहा कि प्रदेश में 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं चल रही हैं. रेलवे क्षेत्र में 2,911 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है और 13,168 करोड़ रुपये की चार प्रमुख रेल परियोजनाओं पर काम जारी है.
स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाए सवाल
नड्डा ने कहा कि एम्स बिलासपुर, आईआईएम सिरमौर, आईआईआईटी ऊना, स्मार्ट सिटी मिशन, रेणुका जी बांध और लुहरी जलविद्युत परियोजना जैसे विकास कार्य केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं.
स्वास्थ्य क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि एम्स बिलासपुर, मेडिकल कॉलेजों, पीजीआई सैटेलाइट सेंटर और आईजीएमसी शिमला के लिए हजारों करोड़ रुपये की सहायता दी गई है. हालांकि उन्होंने आरोप लगाया कि पीएम-एबीएचआईएम योजना के तहत स्वीकृत 15 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों में से केवल एक ही पूरा हो पाया है. इसी तरह 12 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं में से केवल एक तैयार हुई है, जबकि 73 स्वीकृत ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयों में से एक भी शुरू नहीं हो सकी है.
नड्डा ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 15वें वित्त आयोग के तहत स्वीकृत 521 करोड़ रुपये में से लगभग आधी राशि अब तक खर्च नहीं की गई, जो प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है.