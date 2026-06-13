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नड्डा का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला! बोले- दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार, विकास नहीं ‘कट मनी’ बना मिशन

JP Nadda: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सुक्खू सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि हिमाचल की सरकार दिल्ली से संचालित हो रही है. उन्होंने विकास कार्यों, वित्तीय प्रबंधन और स्वास्थ्य परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 13, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 01:16 PM IST
नड्डा का सुक्खू सरकार पर बड़ा हमला! बोले- दिल्ली से चल रही हिमाचल सरकार, विकास नहीं ‘कट मनी’ बना मिशन

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