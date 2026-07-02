/कालाअंब की गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान; कई दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

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Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्थित एक गत्ता (कार्टन) निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है. आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.
पूरी फैक्ट्री आग की चपेट में आई
जानकारी के अनुसार, कालाअंब स्थित माइक्रो मोशन नामक गत्ता फैक्ट्री में अचानक आग लग गई. आग तेजी से फैलने के कारण फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में आ गया. आग से भवन और अंदर रखा कच्चा माल, तैयार सामान तथा अन्य उपकरण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए.
आसपास के उद्योग कराए गए खाली
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन आसपास स्थित उद्योगों को भी खाली करवा दिया और वहां काम अस्थायी रूप से बंद करा दिया, ताकि आग अन्य इकाइयों तक न फैल सके और किसी तरह की जनहानि से बचा जा सके.
कई जिलों से पहुंचीं दमकल की गाड़ियां
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंच गईं. आग पर काबू पाने के लिए हरियाणा के नारायणगढ़ से चार तथा नाहन से दो दमकल वाहन बुलाए गए. दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने में जुटे हुए हैं.
आग लगने के कारणों की जांच जारी
कालाअंब के एसएचओ बलवंत सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं. उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच की जा रही है.
करोड़ों के नुकसान का अनुमान
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग से फैक्ट्री मालिक को करोड़ों रुपये का आर्थिक नुकसान हुआ है. प्रशासन नुकसान का आकलन करने के साथ-साथ आग लगने के कारणों की जांच में जुटा हुआ है.