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कालाअंब की गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान; कई दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

Kala Amb Fire News: कालाअंब के औद्योगिक क्षेत्र में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ. आसपास के उद्योग खाली कराए गए और हरियाणा व हिमाचल से दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 06:18 PM IST
कालाअंब की गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान; कई दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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