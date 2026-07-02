/कालाअंब की गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, करोड़ों का नुकसान; कई दमकल गाड़ियां आग बुझाने में जुटीं

Nahan News: हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के औद्योगिक क्षेत्र कालाअंब में स्थित एक गत्ता (कार्टन) निर्माण फैक्ट्री में भीषण आग लगने से करोड़ों रुपये के नुकसान का अनुमान है. आग ने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया. राहत की बात यह रही कि घटना में किसी प्रकार की जनहानि की सूचना नहीं है.