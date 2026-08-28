पेड़ को भाई मानकर 18 साल से राखी बांध रही कल्पना, प्रकृति की रक्षा का दे रही अनोखा संदेश

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Manali News: देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम के साथ मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना कर रही हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति की रहने वाली कल्पना ठाकुर रक्षाबंधन को एक अनोखे अंदाज में मना रही हैं.
21 वर्षीय कल्पना पिछले 18 वर्षों से एक पेड़ को अपना भाई मानकर राखी बांधती आ रही हैं. इस साल भी रक्षाबंधन के मौके पर उन्होंने मनाली के अलेऊ जंगल पहुंचकर एक पेड़ को राखी बांधी और प्रकृति की रक्षा का संकल्प दोहराया.
बचपन में शुरू हुई कल्पना की यह अनूठी पहल अब पर्यावरण संरक्षण का संदेश बन चुकी है. उनका मानना है कि पेड़ केवल हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, बल्कि हमारे जीवन और भविष्य की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं.
कल्पना कहती हैं कि जिस तरह भाई अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेता है, उसी तरह इंसान को भी पेड़ों और प्रकृति की रक्षा करने का संकल्प लेना चाहिए. रक्षाबंधन के जरिए उनकी यह पहल लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का संदेश दे रही है.