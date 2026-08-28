पेड़ को भाई मानकर 18 साल से राखी बांध रही कल्पना, प्रकृति की रक्षा का दे रही अनोखा संदेश

Manali News: देशभर में आज रक्षाबंधन का त्योहार भाई-बहन के पवित्र रिश्ते और प्रेम के साथ मनाया जा रहा है. बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना कर रही हैं. वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति की रहने वाली कल्पना ठाकुर रक्षाबंधन को एक अनोखे अंदाज में मना रही हैं.