Himachal Vidhan Sabha: सदन में पहली बार गूंजी देहरा की ‘नई आवाज’, कमलेश ठाकुर ने बजट पर दिया भाषण

Himachal Vidhan Sabha: हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उस समय खास माहौल देखने को मिला, जब देहरा से विधायक कमलेश ठाकुर ने पहली बार सदन में अपना संबोधन दिया. करीब 18 मिनट के भाषण में उन्होंने बजट 2026-27 का समर्थन करते हुए अपने सहज और प्रभावशाली अंदाज से सभी का ध्यान आकर्षित किया.

नवरात्र के शुभ अवसर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यह बजट विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हर वर्ग—महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों और युवाओं—को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. उन्होंने इसे “संतुलित और आम आदमी से जुड़ा” बजट बताया.

हल्के-फुल्के अंदाज में सरकार की योजनाओं का जिक्र

अपने भाषण के दौरान उन्होंने अनोखे अंदाज में कहा कि “आज तीन बहनें वेंटिलेटर पर हैं—एलपीजी, वीबी जीरामजी और आरडीजी”, जिससे सदन में हल्की मुस्कान भी देखने को मिली.

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उन्होंने सरकार की 300 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की सराहना करते हुए कहा कि इसका लाभ केवल घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसानों, पशुपालकों और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं—जैसे ब्यूटी पार्लर संचालकों—को भी मिलेगा.

शिक्षा और किसानों पर भी उठाए मुद्दे

कमलेश ठाकुर ने शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता देने के फैसले का स्वागत किया, लेकिन देहरा क्षेत्र में विद्यार्थियों की कमी के चलते कॉलेज बंद होने की स्थिति पर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए सीबीएसई स्कूलों में सुधार जरूरी है.

इसके अलावा, उन्होंने किसानों की फसलों की सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं और अनाथ बच्चों के संरक्षण के लिए सरकार के प्रयासों की भी सराहना की.

दिलचस्प तुलना से खींचा ध्यान

अपने भाषण में उन्होंने बजट को लेकर एक अनोखी तुलना पेश करते हुए कहा कि बजट बुक भारी इसलिए है क्योंकि इसमें तथ्य हैं. जैसे गीता को केवल किताब नहीं, बल्कि उसके सार को समझा जाता है, उसी तरह बजट के मूल भाव को समझना जरूरी है.

उनकी इस पहली स्पीच की सराहना करते हुए विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने उन्हें बधाई दी. वहीं, भाजपा विधायक अनिल शर्मा ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राजनीतिक परिवार का अनुभव सार्वजनिक जीवन में सहायक होता है.