/राम मंदिर मुद्दे पर कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद करे पार्टी

कांग्रेस से मांगा जवाब

सांसद ने कहा कि कांग्रेस को धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय अपनी सरकारों के कामकाज और जनहित से जुड़े वादों पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन चाहती है और राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.