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राम मंदिर मुद्दे पर कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद करे पार्टी

Kangana Ranaut: भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राम मंदिर मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी आस्था के नाम पर राजनीति कर रही है. उन्होंने सनातन, मंदिरों की संपत्ति और कांग्रेस के बदले रुख को लेकर भी सवाल उठाए.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 08, 2026, 12:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:35 PM IST
राम मंदिर मुद्दे पर कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद करे पार्टी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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