/राम मंदिर मुद्दे पर कंगना रनौत का कांग्रेस पर हमला, बोलीं- आस्था के नाम पर राजनीति करना बंद करे पार्टी

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Shimla News/Ankush Dhobal: मंडी से भाजपा सांसद कंगना रनौत ने राम मंदिर मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस भगवान श्रीराम और राम मंदिर को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि देश की जनता उसके पुराने रुख से भली-भांति परिचित है.
कंगना रनौत ने कहा कि भगवान श्रीराम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण लंबे संघर्ष और बलिदान के बाद संभव हो पाया. उनके अनुसार, कांग्रेस पहले मंदिर निर्माण का विरोध करती रही, लेकिन अब राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार अपना रुख बदल रही है.
हिमाचल सरकार पर भी साधा निशाना
भाजपा सांसद ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने मंदिरों की संपत्ति और संसाधनों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि ऐसे में कांग्रेस नेताओं का अब धार्मिक आस्था की बात करना जनता के बीच कई सवाल खड़े करता है.
सनातन और सांस्कृतिक विरासत पर भाजपा का पक्ष रखा
कंगना रनौत ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और देश की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध रही है. उनका कहना था कि भाजपा ने आस्था को कभी राजनीतिक लाभ का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि इसे देश की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा माना है.
कांग्रेस से मांगा जवाब
सांसद ने कहा कि कांग्रेस को धार्मिक मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय अपनी सरकारों के कामकाज और जनहित से जुड़े वादों पर जवाब देना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता विकास, सुशासन और पारदर्शी प्रशासन चाहती है और राम मंदिर जैसे आस्था के विषय को राजनीतिक विवाद का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिए.