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कंगना रनौत के गृह वार्ड में जिला परिषद प्रत्याशी पर हमला, चाकू और पत्थरबाजी के आरोप

Kangana Ranaut: मंडी के भावला वार्ड में जिला परिषद प्रत्याशी अभिलाषा ठाकुर पर कथित हमला होने से सनसनी फैल गई. कंगना रनौत के गृह वार्ड में हुए इस मामले में चाकू और पत्थरबाजी के आरोप लगाए गए हैं.

Written By  Raj Rani|Last Updated: May 25, 2026, 12:40 PM IST

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कंगना रनौत के गृह वार्ड में जिला परिषद प्रत्याशी पर हमला, चाकू और पत्थरबाजी के आरोप

Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में पंचायती राज चुनाव के बीच रविवार देर शाम एक सनसनीखेज मामला सामने आया. जिला परिषद भावला वार्ड से प्रत्याशी अभिलाषा ठाकुर पर अज्ञात लोगों द्वारा कथित हमला किए जाने के आरोप लगे हैं. खास बात यह है कि यह वार्ड सांसद और अभिनेत्री Kangana Ranaut का गृह वार्ड बताया जा रहा है.

जानकारी के अनुसार अभिलाषा ठाकुर चुनाव प्रचार से लौट रही थीं. इसी दौरान खुडला क्षेत्र के पास वह वाहन से नीचे उतरीं, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने उन पर हमला कर दिया. अभिलाषा ठाकुर का आरोप है कि हमलावरों ने उन पर चाकू से वार किया और पत्थरबाजी भी की.

सिर और बाजू में चोटें, गाड़ी भी क्षतिग्रस्त
अचानक हुए हमले में अभिलाषा ठाकुर घायल हो गईं. बताया जा रहा है कि उनके सिर और बाजू में चोटें आई हैं. वहीं पत्थरबाजी के कारण उनकी कार के शीशे और अन्य हिस्से भी क्षतिग्रस्त हो गए.

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घटना के समय उनके साथ एक अन्य महिला भी मौजूद थी. हमले के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया गया.

पुलिस जांच में जुटी
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और हमलावरों की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है.

मंडी के पुलिस अधीक्षक Vinod Kumar ने बताया कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर कार्रवाई की जा रही है.

मतदान से ठीक पहले हुई इस घटना के बाद भावला वार्ड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं.

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