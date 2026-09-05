MP-LADS के काम में देरी और फर्जीवाड़े पर कंगना रनौत सख्त; अधिकारियों को लगाई फटकार

Kangana Ranaut MP-LADS Projects(अंकुश डोभाल): मंडी जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सांसद कंगना रनौत का विकास कार्यों में देरी और फर्जीवाड़े को लेकर कड़ा रुख देखने को मिला. उन्होंने सांसद निधि (MP-LADS) के तहत आवंटित धन के बावजूद काम में हो रही देरी पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. कंगना रनौत ने स्पष्ट कहा कि जनता के पैसे पर कुंडली मारकर बैठने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने ऐसे तत्वों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात कही. सांसद ने कहा कि करीब 30 से 40 प्रतिशत पैसा गलत लोगों के पास फंसा हुआ है.