MP-LADS के काम में देरी और फर्जीवाड़े पर कंगना रनौत सख्त; अधिकारियों को लगाई फटकार

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Kangana Ranaut MP-LADS Projects(अंकुश डोभाल): मंडी जिला मुख्यालय स्थित उपायुक्त कार्यालय सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक आयोजित हुई. बैठक में सांसद कंगना रनौत का विकास कार्यों में देरी और फर्जीवाड़े को लेकर कड़ा रुख देखने को मिला. उन्होंने सांसद निधि (MP-LADS) के तहत आवंटित धन के बावजूद काम में हो रही देरी पर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. कंगना रनौत ने स्पष्ट कहा कि जनता के पैसे पर कुंडली मारकर बैठने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने ऐसे तत्वों को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट करने की बात कही. सांसद ने कहा कि करीब 30 से 40 प्रतिशत पैसा गलत लोगों के पास फंसा हुआ है.
कंगना रनौत ने कहा कि कुछ लोग बिना एनओसी और जमीन से जुड़ी औपचारिकताएं पूरी किए, भाईचारे के आधार पर 5-10 दस्तखत करवाकर राशि ले जाते हैं और वर्षों तक काम शुरू नहीं करते. कंगना ने जिला प्रशासन को इस व्यवस्था पर सख्त नियम और कानूनी प्रक्रिया तय करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि तय समयसीमा में काम शुरू नहीं करने वालों से राशि वापस वसूली जाए और जुर्माना लगाया जाए, ताकि जरूरतमंदों का हक न मारा जाए.
बैठक में अधिकारियों की ओर से पेश की गई प्रगति रिपोर्ट पर भी कंगना ने असंतोष जताया. उन्होंने कहा कि दिशा की बैठकों में केवल खोखले दावे और ‘जुमले’ पेश किए जा रहे हैं, जबकि स्वतंत्र एजेंसियों से जांच कराने पर धरातल पर 50 प्रतिशत काम भी पूरा नहीं मिलता. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन एजेंसियों या व्यक्तियों के कार्य 20, 40 या 50 प्रतिशत तक ही हुए हैं, उनकी विस्तृत सूची और कार्ययोजना (प्रूफ प्लान) तत्काल प्रस्तुत की जाए.