/कठिन चढ़ाई के बाद बिजली महादेव पहुंचीं कंगना रनौत, ग्रामीणों संग खाया सिड्डू; तस्वीरें हुईं वायरल

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Kullu News: मंडी संसदीय क्षेत्र की सांसद एवं बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत इन दिनों कुल्लू जिले के दौरे पर हैं. इसी दौरान उन्होंने खराहल घाटी की पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध बिजली महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर आशीर्वाद लिया.
पैदल चढ़ाई कर पहुंचीं मंदिर
कंगना रनौत अपनी टीम के साथ पैदल यात्रा करते हुए बिजली महादेव मंदिर पहुंचीं. मंदिर परिसर में स्थानीय लोगों ने उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया. दर्शन के बाद उन्होंने मंदिर परिसर में कुछ समय बिताया और स्थानीय लोगों से बातचीत भी की.
महिलाओं से की मुलाकात, स्थानीय मुद्दों पर चर्चा
दौरे के दौरान सांसद ने क्षेत्र की महिलाओं से मुलाकात कर उनके साथ संवाद किया. बातचीत के दौरान महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास और क्षेत्रीय समस्याओं समेत विभिन्न स्थानीय मुद्दों पर चर्चा की गई.
स्थानीय व्यंजन 'सिड्डू' का लिया स्वाद
बिजली महादेव के दर्शन के बाद कंगना रनौत ने स्थानीय ग्रामीणों के साथ हिमाचली पारंपरिक व्यंजन 'सिड्डू' का स्वाद भी लिया. उन्होंने स्थानीय खान-पान और वहां के आतिथ्य की सराहना की.
सोशल मीडिया पर साझा किया अनुभव
कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि कठिन पैदल चढ़ाई के बाद बिजली महादेव के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ. उन्होंने स्थानीय लोगों के स्नेह और हिमाचली व्यंजनों, विशेषकर सिड्डू के स्वाद की भी प्रशंसा की.
हाल ही में शुरू की थी एंबुलेंस सेवा
इससे पहले सांसद कंगना रनौत ने खराहल घाटी के चंसारी क्षेत्र में निशुल्क मोबाइल एंबुलेंस सेवा का शुभारंभ भी किया था. उन्होंने कहा कि दूरदराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के लिए ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे.