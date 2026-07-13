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कठिन चढ़ाई के बाद बिजली महादेव पहुंचीं कंगना रनौत, ग्रामीणों संग खाया सिड्डू; तस्वीरें हुईं वायरल

कुल्लू दौरे पर सांसद कंगना रनौत ने पैदल चढ़ाई कर बिजली महादेव मंदिर में दर्शन किए. स्थानीय महिलाओं से मुलाकात की, ग्रामीणों के साथ पारंपरिक व्यंजन सिड्डू का स्वाद लिया और तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा कीं.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 13, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:42 PM IST
कठिन चढ़ाई के बाद बिजली महादेव पहुंचीं कंगना रनौत, ग्रामीणों संग खाया सिड्डू; तस्वीरें हुईं वायरल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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