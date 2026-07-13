/कठिन चढ़ाई के बाद बिजली महादेव पहुंचीं कंगना रनौत, ग्रामीणों संग खाया सिड्डू; तस्वीरें हुईं वायरल

सोशल मीडिया पर साझा किया अनुभव

कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस यात्रा की तस्वीरें साझा करते हुए लिखा कि कठिन पैदल चढ़ाई के बाद बिजली महादेव के दर्शन कर उन्हें आध्यात्मिक शांति का अनुभव हुआ. उन्होंने स्थानीय लोगों के स्नेह और हिमाचली व्यंजनों, विशेषकर सिड्डू के स्वाद की भी प्रशंसा की.