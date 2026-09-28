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कांगड़ा में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा! पुरानी बिल्डिंग का छज्जा टूटा, 22 घायल

Building Collapse: अब्दुल्लापुर में कबड्डी मैच देखने के दौरान पुरानी इमारत का छज्जा टूट गया. हादसे में 22 लोग घायल हुए, जिनमें 3 को टांडा रेफर किया गया.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 28, 2026, 03:23 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 03:23 PM IST
कांगड़ा में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा! पुरानी बिल्डिंग का छज्जा टूटा, 22 घायल

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