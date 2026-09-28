कांगड़ा में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा! पुरानी बिल्डिंग का छज्जा टूटा, 22 घायल

हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए उपमंडल अस्पताल कांगड़ा पहुंचाया गया. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कल्पना कायस्था के अनुसार, अस्पताल में कुल 22 घायल उपचार के लिए पहुंचे। इनमें से तीन घायलों को उनकी स्थिति को देखते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. करीब 15 घायलों के एक्स-रे भी किए जा चुके हैं.