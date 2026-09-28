कांगड़ा में कबड्डी मैच के दौरान बड़ा हादसा! पुरानी बिल्डिंग का छज्जा टूटा, 22 घायल

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Kangra News: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अब्दुल्लापुर में रविवार को कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान बड़ा हादसा हो गया. मैच देखने के लिए एक पुरानी इमारत की छत पर चढ़े लोगों के नीचे अचानक छज्जा टूट गया. छज्जा टूटते ही कई लोग नीचे गिर गए, जिससे मौके पर अफरातफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे.
हादसे के तुरंत बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों के जरिए उपमंडल अस्पताल कांगड़ा पहुंचाया गया. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉ. कल्पना कायस्था के अनुसार, अस्पताल में कुल 22 घायल उपचार के लिए पहुंचे। इनमें से तीन घायलों को उनकी स्थिति को देखते हुए डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल टांडा रेफर किया गया है. फिलहाल सभी घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. करीब 15 घायलों के एक्स-रे भी किए जा चुके हैं.
पुरानी बताई जा रही है इमारत
स्थानीय लोगों के अनुसार जिस भवन का छज्जा टूटा, वह काफी पुराना है. लोगों का कहना है कि छज्जा अचानक एक साथ गिरने के बजाय धीरे-धीरे टूटकर नीचे आया, जिससे हादसा और गंभीर होने से बच गया. अगर छज्जा एक साथ गिरता तो नुकसान अधिक हो सकता था.
घटना के बाद कुछ समय तक मौके पर अफरातफरी का माहौल रहा. प्रशासन और पुलिस की ओर से भी हादसे की जानकारी जुटाई जा रही है.
प्रधान ने उठाए भवन की सुरक्षा पर सवाल
अब्दुल्लापुर के प्रधान संजय कांचा ने बताया कि जिस भवन का छज्जा टूटा, वह स्कूल की पुरानी इमारत है. उनका कहना है कि भवन को हटाने या डिस्मेंटल करने को लेकर पहले भी आग्रह किया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई.
प्रधान ने कहा कि खेल मैदान के आसपास भी कुछ पुरानी इमारतें हैं, जिन्हें असुरक्षित घोषित करना जरूरी है. उन्होंने आशंका जताई कि यदि समय रहते ऐसी इमारतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो भविष्य में भी हादसे हो सकते हैं.
घायलों में कुलदीप, अनवी राणा, गगन कुमार, सवरमा, सुदेश कुमार, पूर्वी, सपना, हर्ष, दक्षा, आनया, अमन, सुजल, मोहित, आर्यन, अमीश, विक्रांत, आयुष, शुभम, अर्पित, ध्रुव, सूर्यास, आकर्ष, प्रशांत, अभिषेक, अजय, शानो, विजय कुमार और कैलाश समेत अन्य लोग शामिल बताए गए हैं. उनमें से हर्ष, सुजान और मोहित को टांडा रेफर किए जाने की जानकारी दी गई है.