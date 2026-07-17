/कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत! सरकारी जमीन पर बने मकानों का भी मिलेगा मुआवजा

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Kangra News: हिमाचल प्रदेश की महत्वाकांक्षी कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से प्रभावित परिवारों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब सरकारी भूमि पर वर्षों से बने मकानों और अन्य निर्माण ढांचों के लिए भी मुआवजा दिया जाएगा. इस निर्णय के तहत करीब 68 करोड़ रुपये भवन मुआवजे के रूप में वितरित किए जाएंगे, जिससे 100 से अधिक परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा.
उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने बताया कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है. निजी भूमि का मुआवजा पहले ही प्रभावित लोगों को दिया जा चुका है. अब सरकार ने सरकारी भूमि पर बने मकानों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए भी मुआवजा देने को मंजूरी दे दी है. हालांकि यह मुआवजा केवल भवन और निर्माण ढांचों का होगा, सरकारी भूमि का नहीं.
उन्होंने बताया कि प्रत्येक मामले का अलग-अलग मूल्यांकन किया जाएगा और पात्रता के आधार पर मुआवजे की राशि तय की जाएगी. सरकार से स्वीकृति मिलने के बाद जल्द ही प्रभावित परिवारों को भुगतान शुरू किया जाएगा.
14 गांवों के 942 परिवार परियोजना से प्रभावित
डीसी के अनुसार, एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से शाहपुर और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्रों के 14 राजस्व गांवों के करीब 942 परिवार प्रभावित हो रहे हैं. इनमें सरकारी भूमि पर लंबे समय से रह रहे कई परिवार भी शामिल हैं, जिन्हें अब सरकार के फैसले से बड़ी राहत मिलेगी.
तकनीकी तैयारियां भी तेज
एयरपोर्ट विस्तार परियोजना की तकनीकी तैयारियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं. विशेषज्ञ टीमों ने परियोजना स्थल का संयुक्त निरीक्षण किया है. एयरस्ट्रिप के मार्ग में आने वाली मांझी खड्ड पर बनने वाले पुल के डिजाइन और लेवल का भी तकनीकी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है, ताकि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप किया जा सके.
चरणबद्ध तरीके से मिलेगा पुनर्वास लाभ
प्रशासन के अनुसार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत सात मुहालों में मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है. शेष प्रभावित परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से राहत प्रदान की जाएगी. सरकार के इस फैसले से उन परिवारों की चिंता काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है, जो वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे थे और विस्थापन के बाद मुआवजे को लेकर असमंजस में थे.