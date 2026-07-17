/कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत! सरकारी जमीन पर बने मकानों का भी मिलेगा मुआवजा

चरणबद्ध तरीके से मिलेगा पुनर्वास लाभ

प्रशासन के अनुसार, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन योजना के तहत सात मुहालों में मुआवजा पहले ही वितरित किया जा चुका है. शेष प्रभावित परिवारों को भी चरणबद्ध तरीके से राहत प्रदान की जाएगी. सरकार के इस फैसले से उन परिवारों की चिंता काफी हद तक दूर होने की उम्मीद है, जो वर्षों से सरकारी भूमि पर रह रहे थे और विस्थापन के बाद मुआवजे को लेकर असमंजस में थे.