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कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत! सरकारी जमीन पर बने मकानों का भी मिलेगा मुआवजा

Kangra Airport Expansion: हिमाचल सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार परियोजना से प्रभावित सरकारी भूमि पर बने मकानों के लिए भी मुआवजा देने का फैसला किया है. 100 से अधिक परिवारों को करीब 68 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 17, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:58 PM IST
कांगड़ा एयरपोर्ट से प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत! सरकारी जमीन पर बने मकानों का भी मिलेगा मुआवजा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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