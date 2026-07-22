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कांगड़ा में बादल फटने के बाद CM सुक्खू ने लिया हालात का जायजा, प्रभावित परिवारों से फोन पर की बात

Kangra Cloudburst: मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रखा जाए.

Written ByManpreet Singh
Published: Jul 22, 2026, 09:59 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:59 PM IST
कांगड़ा में बादल फटने के बाद CM सुक्खू ने लिया हालात का जायजा, प्रभावित परिवारों से फोन पर की बात

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Manpreet Singh

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Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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