कांगड़ा में बादल फटने के बाद CM सुक्खू ने लिया हालात का जायजा, प्रभावित परिवारों से फोन पर की बात

Kangra Cloudburst: मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रखा जाए.

Written By Manpreet Singh Published: Jul 22, 2026, 09:59 PM IST | Updated: Jul 22, 2026, 09:59 PM IST join share