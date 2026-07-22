/कांगड़ा में बादल फटने के बाद CM सुक्खू ने लिया हालात का जायजा, प्रभावित परिवारों से फोन पर की बात

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Kangra Cloudburst(अंकुश डोभाल): हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले की बोह घाटी में बादल फटने की घटना के बाद मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शिमला से स्थिति का जायजा लिया. मुख्यमंत्री ने उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा और आपदा से प्रभावित परिवारों से फोन पर बातचीत कर हालात की विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
मुख्यमंत्री ने बादल फटने से हुए नुकसान, स्थानीय लोगों की सुरक्षा, आवश्यक सेवाओं की बहाली तथा जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रभावित परिवारों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाई जाए और किसी भी जरूरतमंद को सहायता से वंचित न रखा जाए.
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि वह जल्द ही प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे और स्वयं नुकसान का आकलन करेंगे. उन्होंने भरोसा दिलाया कि जिन परिवारों के मकान इस प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें प्रदेश सरकार की ओर से हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
उन्होंने मौसम विभाग की चेतावनी का हवाला देते हुए लोगों से भारी बारिश के दौरान सतर्क रहने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील भी की.
वहीं, उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने मुख्यमंत्री को जानकारी दी कि वह स्वयं घटनास्थल पर मौजूद हैं और राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने में जुटा हुआ है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.