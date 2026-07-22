बोह घाटी में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 18 मकान और स्कूल भवन ढहा; 3 महिलाएं घायल

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Kangra Landslide: कांगड़ा जिले की बोह घाटी में मंगलवार सुबह हुई मूसलाधार बारिश, बादल फटने और भूस्खलन ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. चार गांवों—रूलेहड़, बंगार, गढ़गूंन और स्पैड़ा—में कई मकान मलबे की चपेट में आ गए, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है.
प्रशासन के अनुसार, आपदा में 18 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिनमें 13 पक्के और 5 कच्चे मकान शामिल हैं. इसके अलावा 9 गोशालाएं भी ढह गईं, जिससे ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा.
पशुधन को भी भारी नुकसान
भूस्खलन और बाढ़ की इस घटना में 2 भैंस, 4 गाय, 1 बैल और 1 भेड़ की मौत हो गई. वहीं तीन महिलाएं घायल हुई हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्कूल भवन भी हुआ ध्वस्त
बारिश का असर शिक्षा व्यवस्था पर भी पड़ा है. क्षेत्र के एक प्राथमिक विद्यालय का भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे स्कूल संचालन प्रभावित होने की आशंका है.
राहत और बचाव कार्य जारी
घटना के बाद प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और राहत-बचाव टीमें मौके पर पहुंच गई हैं. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और नुकसान का विस्तृत आकलन किया जा रहा है.
जिला प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है. लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है.