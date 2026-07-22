बोह घाटी में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 18 मकान और स्कूल भवन ढहा; 3 महिलाएं घायल

Kangra Rain News: कांगड़ा की बोह घाटी में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से 18 मकान, 9 गोशालाएं और एक प्राथमिक स्कूल भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में 3 महिलाएं घायल हुईं, जबकि कई पशुओं की मौत हो गई. राहत और बचाव कार्य जारी है.

Written By Raj Rani Published: Jul 22, 2026, 03:33 PM IST | Updated: Jul 22, 2026, 03:33 PM IST join share