Add Zee Business As A Preferred Source
App

बोह घाटी में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 18 मकान और स्कूल भवन ढहा; 3 महिलाएं घायल

Kangra Rain News: कांगड़ा की बोह घाटी में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से 18 मकान, 9 गोशालाएं और एक प्राथमिक स्कूल भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए. हादसे में 3 महिलाएं घायल हुईं, जबकि कई पशुओं की मौत हो गई. राहत और बचाव कार्य जारी है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 22, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 03:33 PM IST
बोह घाटी में बारिश और भूस्खलन से भारी तबाही, 18 मकान और स्कूल भवन ढहा; 3 महिलाएं घायल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ; ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ
Terrorist Attack In Anantnag1 hr ago
2
PUDA Saragarhi Sarai parking1 hr ago
3
Bigg Boss 201 hr ago
4
Punjab Traffic Rules1 hr ago
5
Harpal Singh Cheema2 hrs ago