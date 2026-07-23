/कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही : 25 घर तबाह, 38 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी

सड़क संपर्क टूटा, सेना भी राहत कार्य में जुटी

आपदा के बाद सड़क संपर्क बाधित होने से राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है. पंचायत मुख्यालय तक सड़क बहाल कर दी गई है, लेकिन स्पैड़ा गांव तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट और गढ़गूंन तक 20 से 25 मिनट पैदल चलना पड़ रहा है. भारी मशीनरी नहीं पहुंच पाने के कारण मलबा हाथों से हटाया जा रहा है. प्रशासन के अनुरोध पर सेना की टीम भी मौके पर पहुंची है और मलबे में दबे सामान को सुरक्षित निकालने में सहायता कर रही है.