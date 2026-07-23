/कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही : 25 घर तबाह, 38 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी

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Kangra News: कांगड़ा जिले की बोह घाटी के गढ़गूंन और स्पैड़ा गांवों में बादल फटने से भारी तबाही हुई है. इस प्राकृतिक आपदा में 25 मकान पूरी तरह नष्ट हो गए, जबकि कई अन्य घर क्षतिग्रस्त हुए हैं. राहत की बात यह रही कि प्रशासन और स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.
प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे उपायुक्त हेमराज बैरवा ने राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह बह गए हैं और उनके पास रहने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सरकारी भूमि आवंटित कर पुनर्वास किया जाएगा.
38 परिवार और करीब 200 लोग प्रभावित
उपायुक्त के अनुसार, इस आपदा से 38 परिवार, यानी लगभग 200 लोग प्रभावित हुए हैं. गढ़गूंन गांव में 12 और स्पैड़ा गांव में 13 मकान पूरी तरह बह गए. इसके अलावा 9 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 12 अन्य मकान अब भी खतरे की जद में हैं. कई गौशालाएं भी मलबे में दब गईं, जिससे पशुधन को नुकसान पहुंचा है. प्रभावित परिवारों का घरेलू सामान, राशन और अन्य जरूरी वस्तुएं भी मलबे में दब गईं.
राहत शिविरों में ठहराए गए प्रभावित परिवार
प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर दोनों गांवों को खाली करवाकर प्रभावित लोगों को स्थानीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर में ठहराया है. कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के घरों में भी रह रहे हैं. प्रशासन की ओर से भोजन, राशन, कपड़े, बर्तन और दैनिक उपयोग की अन्य आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है.
तत्काल राहत राशि में बढ़ोतरी
डीसी हेमराज बैरवा ने बताया कि पहले पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 15 हजार रुपये की फौरी राहत दी जाती थी, लेकिन नुकसान की गंभीरता को देखते हुए इसे बढ़ाकर 50 हजार से 1 लाख रुपये तक कर दिया गया है. प्रभावित परिवारों को यह सहायता राशि उपलब्ध कराई जा रही है.
सड़क संपर्क टूटा, सेना भी राहत कार्य में जुटी
आपदा के बाद सड़क संपर्क बाधित होने से राहत कार्यों में कठिनाई आ रही है. पंचायत मुख्यालय तक सड़क बहाल कर दी गई है, लेकिन स्पैड़ा गांव तक पहुंचने के लिए 10 से 15 मिनट और गढ़गूंन तक 20 से 25 मिनट पैदल चलना पड़ रहा है. भारी मशीनरी नहीं पहुंच पाने के कारण मलबा हाथों से हटाया जा रहा है. प्रशासन के अनुरोध पर सेना की टीम भी मौके पर पहुंची है और मलबे में दबे सामान को सुरक्षित निकालने में सहायता कर रही है.
अस्थिर चट्टानों से बना खतरा, हटाने की तैयारी
स्पैड़ा गांव के ऊपर पहाड़ी पर मौजूद दो से तीन बड़ी चट्टानें अभी भी अस्थिर स्थिति में हैं. प्रशासन की तकनीकी टीम ने उनका निरीक्षण किया है. मौसम सामान्य होने के बाद नियंत्रित ब्लास्टिंग या मैनुअल चिपिंग के जरिए इन्हें हटाया जाएगा, ताकि भविष्य में किसी बड़े हादसे की आशंका न रहे.
पुनर्वास के लिए सरकारी भूमि होगी उपलब्ध
उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री ने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता देने का आश्वासन दिया है. जिन परिवारों के घर पूरी तरह नष्ट हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए सरकारी भूमि चिन्हित कर ली गई है. मांग मिलते ही भूमि आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. साथ ही सामाजिक संस्थाओं और दानदाताओं से अपील की गई है कि वे प्रशासन द्वारा जारी जरूरतों की सूची के अनुसार ही राहत सामग्री उपलब्ध कराएं, ताकि सहायता सही लोगों तक समय पर पहुंच सके.