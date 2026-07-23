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कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही : 25 घर तबाह, 38 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी

Himachal Monsoon: कांगड़ा के बोह क्षेत्र के गढ़गूंन और स्पैड़ा गांवों में बादल फटने से 25 घर पूरी तरह तबाह हो गए और 38 परिवार प्रभावित हुए. डीसी हेमराज बैरवा ने बेघर परिवारों को जरूरत पड़ने पर सरकारी जमीन आवंटित करने की घोषणा की. पढ़ें राहत और पुनर्वास की पूरी जानकारी.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 23, 2026, 06:05 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 06:05 PM IST
कांगड़ा में बादल फटने से भारी तबाही : 25 घर तबाह, 38 प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की तैयारी

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