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केंद्रीय विद्यालय योल को बम से उड़ाने की धमकी, 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट

Bomb Threat: केंद्रीय विद्यालय योल को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद कांगड़ा पुलिस अलर्ट पर है. बॉम्ब स्क्वाड ने स्कूल की तलाशी ली, कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. साइबर सेल ई-मेल की जांच कर रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 31, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 03:56 PM IST
केंद्रीय विद्यालय योल को बम से उड़ाने की धमकी, 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट

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