केंद्रीय विद्यालय योल को बम से उड़ाने की धमकी, 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट

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Kangra News: कांगड़ा जिले के केंद्रीय विद्यालय योल को ई-मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है. मामले में थाना धर्मशाला में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि साइबर सेल धमकी भरी ई-मेल भेजने वाले की पहचान करने में जुटी है.
एएसपी कांगड़ा वीर बहादुर ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को विद्यालय भेजा. टीम ने पूरे स्कूल परिसर की गहन तलाशी ली, लेकिन जांच के दौरान कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला.
अन्य संस्थानों को भी मिली धमकी
पुलिस के अनुसार, केवल केंद्रीय विद्यालय योल ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक कार्यालयों को भी इसी तरह की धमकी भरी ई-मेल प्राप्त हुई हैं. सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साइबर सेल ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा व्यवस्था कड़ी
एएसपी वीर बहादुर ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले इस तरह की धमकी भरी ई-मेल पहले भी सामने आती रही हैं. इसे देखते हुए जिलेभर में सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी बढ़ा दी गई है.
15 अगस्त के मद्देनजर कांगड़ा पुलिस ट्रैफिक चेकिंग, होटल और होमस्टे की जांच, किरायेदारों और बाहरी लोगों के सत्यापन के साथ-साथ संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रख रही है.
पुलिस ने सभी होटल और होमस्टे संचालकों को निर्देश दिए हैं कि ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पहचान पत्र लेकर उसका रिकॉर्ड सुरक्षित रखें. वहीं, ठेकेदारों और बाहरी श्रमिकों को काम पर रखने वाले लोगों को भी निर्देश दिए गए हैं कि मजदूरों का पूरा विवरण संबंधित पुलिस थाने में उपलब्ध करवाएं, ताकि समय पर उनका पुलिस सत्यापन किया जा सके.
कांगड़ा पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं.