केंद्रीय विद्यालय योल को बम से उड़ाने की धमकी, 15 अगस्त से पहले हाई अलर्ट

अन्य संस्थानों को भी मिली धमकी

पुलिस के अनुसार, केवल केंद्रीय विद्यालय योल ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य शैक्षणिक संस्थानों और प्रशासनिक कार्यालयों को भी इसी तरह की धमकी भरी ई-मेल प्राप्त हुई हैं. सभी मामलों की गंभीरता से जांच की जा रही है और साइबर सेल ई-मेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.