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कांगड़ा में बारिश ने मचाई तबाही! 128 करोड़ का नुकसान, 33 घर हुए तबाह; अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

Himachal Monsoon: कांगड़ा में मानसून का कहर जारी है। जिले में अब तक 128 करोड़ रुपये का नुकसान, 33 घर पूरी तरह ध्वस्त और 39 मवेशियों की मौत हो चुकी है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. जानें प्रशासन की एडवाइजरी और ताजा अपडेट.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 29, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:07 PM IST
कांगड़ा में बारिश ने मचाई तबाही! 128 करोड़ का नुकसान, 33 घर हुए तबाह; अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

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