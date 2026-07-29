कांगड़ा में बारिश ने मचाई तबाही! 128 करोड़ का नुकसान, 33 घर हुए तबाह; अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही बोह वैली का दौरा कर प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं. वहीं, एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीमें विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत सामग्री और फौरी सहायता उपलब्ध करा रही हैं. भूस्खलन संभावित स्थानों पर तिरपाल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं. साथ ही पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और विद्युत विभाग क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली में जुटे हैं.