कांगड़ा में बारिश ने मचाई तबाही! 128 करोड़ का नुकसान, 33 घर हुए तबाह; अगले 2 दिन ऑरेंज अलर्ट

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Kangra News: कांगड़ा जिले में लगातार हो रही भारी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है. मानसून सीजन में अब तक जिले को करीब 128 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. सबसे अधिक क्षति लोक निर्माण विभाग (PWD) और जल शक्ति विभाग को हुई है. जिला प्रशासन राहत एवं पुनर्बहाली कार्यों में जुटा हुआ है और प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर रखी जा रही है.
जिलाधीश हेमराज बैरवा ने बताया कि अब तक जिले में 33 पक्के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, जबकि 39 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है. इसके अलावा बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 39 मवेशियों की भी मौत हुई है. जिले का बोह वैली क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित रहा है, जहां भारी बारिश और भूस्खलन से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.
राहत एवं बहाली का कार्य जारी
डीसी ने बताया कि फिलहाल जिले में बिजली और पेयजल आपूर्ति सामान्य बनी हुई है. पालमपुर क्षेत्र में केवल दो छोटे लिंक मार्ग बंद हैं, जिन्हें जल्द बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है. जिले की अधिकांश सड़कें फिलहाल यातायात के लिए खुली हैं.
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पहले ही बोह वैली का दौरा कर प्रभावित परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा कर चुके हैं. वहीं, एसडीएम, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीमें विभिन्न प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचकर राहत सामग्री और फौरी सहायता उपलब्ध करा रही हैं. भूस्खलन संभावित स्थानों पर तिरपाल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी प्रशासन द्वारा की जा रही हैं. साथ ही पीडब्ल्यूडी, जल शक्ति और विद्युत विभाग क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की बहाली में जुटे हैं.
अगले दो दिन ऑरेंज अलर्ट
मौसम विभाग ने कांगड़ा जिले के लिए अगले दो दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. लगातार बारिश के कारण पहाड़ियों की मिट्टी पूरी तरह संतृप्त हो चुकी है, जिससे भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है.
जिलाधीश हेमराज बैरवा ने लोगों से अपील की है कि वे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में अनावश्यक आवाजाही से बचें. यदि किसी स्थान पर खतरे की स्थिति बने तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं. उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता जनहानि रोकना है और सभी विभागों को पूरी सतर्कता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं.