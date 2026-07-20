/कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डीसी ने जारी की एडवाइजरी; सभी स्कूल-कॉलेज 2 दिन बंद

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Kangra Weather Alert: कांगड़ा में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने सभी स्कूल-कॉलेज दो दिन के लिए बंद कर दिए हैं. डीसी हेमराज बैरवा ने नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है और पौंग डैम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.
Kangra News: भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा कांगड़ा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किए जाने के बाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है. उपायुक्त (डीसी) हेमराज बैरवा ने बताया कि संभावित आपदा से निपटने के लिए सभी संबंधित विभागों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. एहतियात के तौर पर जिले के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों में अगले दो दिनों के लिए अवकाश घोषित किया गया है.
नदी-नालों से दूर रहने की अपील
डीसी हेमराज बैरवा ने जिलेवासियों और पर्यटकों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान नदी-नालों, खड्डों और जलभराव वाले क्षेत्रों के पास जाने से बचें. उन्होंने कहा कि थोड़ी सी लापरवाही भी जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए सभी लोग प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी का पालन करें.
उन्होंने बताया कि संवेदनशील और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया जा सके.
पौंग डैम पर प्रशासन की लगातार नजर
उपायुक्त ने बताया कि रविवार को पौंग बांध का जलस्तर 1322 फुट दर्ज किया गया, जो फिलहाल सुरक्षित स्तर पर है. बांध के फ्लड गेट 1365 फुट पर हैं. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के मुख्य अभियंता, एसडीएम इंदौरा और एसडीएम फतेहपुर की संयुक्त टीम बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है. यदि भविष्य में पानी छोड़ने की आवश्यकता हुई तो इसे चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा, ताकि निचले क्षेत्रों में किसी तरह की परेशानी न हो.
मुख्य सड़कें खुली, लिंक रोड बहाल करने का काम जारी
डीसी के अनुसार जिले की सभी प्रमुख सड़कें फिलहाल यातायात के लिए खुली हैं. बारिश के कारण बंद हुई अधिकांश लिंक सड़कों को लोक निर्माण विभाग ने मशीनरी की मदद से बहाल कर दिया है, जबकि शेष आंतरिक मार्गों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है.
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन 24 घंटे हालात पर नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी विभाग पूरी तरह तैयार हैं. साथ ही लोगों से अपील की गई है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें. फिलहाल जिले में किसी बड़े नुकसान या प्रमुख सड़क के बाधित होने की सूचना नहीं है.