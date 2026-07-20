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कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डीसी ने जारी की एडवाइजरी; सभी स्कूल-कॉलेज 2 दिन बंद

Kangra Weather Alert: कांगड़ा में भारी बारिश के रेड अलर्ट के बीच जिला प्रशासन ने सभी स्कूल-कॉलेज दो दिन के लिए बंद कर दिए हैं. डीसी हेमराज बैरवा ने नदी-नालों से दूर रहने की सलाह दी है और पौंग डैम की स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 20, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:23 PM IST
कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डीसी ने जारी की एडवाइजरी; सभी स्कूल-कॉलेज 2 दिन बंद
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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