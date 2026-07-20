/कांगड़ा में भारी बारिश का रेड अलर्ट, डीसी ने जारी की एडवाइजरी; सभी स्कूल-कॉलेज 2 दिन बंद

पौंग डैम पर प्रशासन की लगातार नजर

उपायुक्त ने बताया कि रविवार को पौंग बांध का जलस्तर 1322 फुट दर्ज किया गया, जो फिलहाल सुरक्षित स्तर पर है. बांध के फ्लड गेट 1365 फुट पर हैं. उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के मुख्य अभियंता, एसडीएम इंदौरा और एसडीएम फतेहपुर की संयुक्त टीम बांध की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है. यदि भविष्य में पानी छोड़ने की आवश्यकता हुई तो इसे चरणबद्ध तरीके से छोड़ा जाएगा, ताकि निचले क्षेत्रों में किसी तरह की परेशानी न हो.