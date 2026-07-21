/शाहपुर में भारी बारिश का कहर, स्पैड़ा और गढ़गून में 6 मकान बहे; राहत-बचाव के लिए SDRF रवाना

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Kangra Rain News: कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल में भारी बारिश से स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में 6 मकान बह गए. राहत-बचाव के लिए SDRF टीम मौके पर रवाना कर दी गई है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.
Kangra News: कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में तबाही मचा दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में छह मकान तेज बहाव में बह गए. राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, क्योंकि प्रभावित परिवार समय रहते अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे.
प्रशासन ने शुरू किया राहत एवं बचाव अभियान
घटना की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन सक्रिय हो गया. एसडीएम शाहपुर डॉ. गणेश ठाकुर ने बताया कि वह स्वयं प्रभावित क्षेत्र के लिए रवाना हो चुके हैं. हालांकि डिब्बा और मानेड़ नाला क्षेत्र में भारी भूस्खलन होने के कारण राहत दलों को मौके तक पहुंचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है.
उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है और उन्हें तत्काल राहत उपलब्ध कराई जा रही है.
SDRF टीम भी मौके के लिए रवाना
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम को भी राहत एवं बचाव कार्यों के लिए रवाना कर दिया गया है. प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं.
लोगों से सतर्क रहने की अपील
लगातार हो रही बारिश को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से नदी-नालों, खड्डों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की है. साथ ही खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और केवल प्रशासन व मौसम विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है.