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शाहपुर में भारी बारिश का कहर, स्पैड़ा और गढ़गून में 6 मकान बहे; राहत-बचाव के लिए SDRF रवाना

Kangra Rain News: कांगड़ा के शाहपुर उपमंडल में भारी बारिश से स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में 6 मकान बह गए. राहत-बचाव के लिए SDRF टीम मौके पर रवाना कर दी गई है. प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 21, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 06:04 PM IST
शाहपुर में भारी बारिश का कहर, स्पैड़ा और गढ़गून में 6 मकान बहे; राहत-बचाव के लिए SDRF रवाना
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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