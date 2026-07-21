/शाहपुर में भारी बारिश का कहर, स्पैड़ा और गढ़गून में 6 मकान बहे; राहत-बचाव के लिए SDRF रवाना

Kangra News: कांगड़ा जिले के शाहपुर उपमंडल में लगातार हो रही भारी बारिश ने कई क्षेत्रों में तबाही मचा दी है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार बोह घाटी के स्पैड़ा और गढ़गून गांवों में छह मकान तेज बहाव में बह गए. राहत की बात यह है कि अब तक किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान की सूचना नहीं है, क्योंकि प्रभावित परिवार समय रहते अपने घर खाली कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए थे.