/कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल ने वीरों को किया नमन, शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

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Nahan News: 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप, प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया.
इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप ने देशवासियों को कारगिल विजय दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कारगिल युद्ध भारतीय सेना के शौर्य, साहस और समर्पण का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि दुर्गम पहाड़ियों और बेहद कठिन परिस्थितियों के बावजूद भारतीय सैनिकों ने अद्वितीय वीरता का परिचय देते हुए दुश्मन को परास्त किया और देश का गौरव बढ़ाया.
उन्होंने कहा कि कारगिल युद्ध में हिमाचल प्रदेश के 41 वीर जवानों ने सर्वोच्च बलिदान देकर प्रदेश और देश का नाम रोशन किया. सांसद ने शहीदों की वीरांगनाओं और उन माताओं को भी नमन किया, जिन्होंने अपने बेटों को मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित किया.
सुरेश कश्यप ने कहा कि 26 जुलाई भारतीय इतिहास का गौरवशाली दिन है, जब भारतीय सेना ने कारगिल की ऊंची चोटियों पर विजय प्राप्त कर तिरंगा फहराया. उन्होंने विश्वास जताया कि भारतीय सेना आज भी हर चुनौती का सामना करने में पूरी तरह सक्षम है और देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए हर समय तैयार रहती है.
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में उपस्थित लोगों ने वीर शहीदों के सम्मान में मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और उनके बलिदान को सदैव याद रखने का संकल्प लिया.