/कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल ने वीरों को किया नमन, शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

Nahan News: 27वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में शहीदों की स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए. सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित शहीद स्मारक पर आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में भाजपा सांसद सुरेश कश्यप, प्रशासनिक अधिकारियों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर उनके अदम्य साहस और बलिदान को याद किया.