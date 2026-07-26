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कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल ने वीरों को किया नमन, शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

Kargil Vijay Diwas 2026: 27वें कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल के विभिन्न जिलों में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई. नाहन में आयोजित कार्यक्रम में सांसद सुरेश कश्यप ने कारगिल के 41 हिमाचली वीरों को नमन करते हुए भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान को याद किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:16 PM IST
कारगिल विजय दिवस पर हिमाचल ने वीरों को किया नमन, शहीद स्मारकों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित

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