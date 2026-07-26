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Kargil Vijay Diwas: अन्नाडेल में गूंजा वीरों का गौरव, सेना ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

Kargil Vijay Diwas 2026: शिमला के अन्नाडेल में सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC) ने कारगिल विजय दिवस पर शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की. लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने वीर जवानों के साहस और बलिदान को नमन करते हुए राष्ट्र सेवा का संकल्प दोहराया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 03:04 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:04 PM IST
Kargil Vijay Diwas: अन्नाडेल में गूंजा वीरों का गौरव, सेना ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

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