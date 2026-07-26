Kargil Vijay Diwas: अन्नाडेल में गूंजा वीरों का गौरव, सेना ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कारगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, अटूट संकल्प और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया था. उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों की प्रेरणादायी विरासत आज भी भारतीय सेना के लिए मार्गदर्शक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को निरंतर सुदृढ़ करती है.