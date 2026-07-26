Kargil Vijay Diwas: अन्नाडेल में गूंजा वीरों का गौरव, सेना ने शहीदों को दी भावभीनी श्रद्धांजलि

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Shimla News/Ankush Dhobal: कारगिल विजय दिवस की 27वीं वर्षगांठ पर मुख्यालय सेना प्रशिक्षण कमान ने साल 1999 के ऑपरेशन विजय के दौरान देश की संप्रभुता की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस अवसर पर शौर्य, साहस और राष्ट्रसेवा के प्रति सैनिकों के अद्वितीय योगदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया गया.
अन्नाडेल स्थित श्रद्धांजलि स्थल पर आयोजित समारोह में सेना प्रशिक्षण कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम ने सभी रैंकों की ओर से शहीदों को पुष्पचक्र अर्पित कर श्रद्धांजलि दी. ‘लास्ट पोस्ट’ की धुन के बीच दो मिनट का मौन रखकर वीर जवानों के सर्वोच्च बलिदान को सम्मानपूर्वक स्मरण किया गया.
इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने कहा कि कारगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर विषम परिस्थितियों में भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस, अटूट संकल्प और कर्तव्य के प्रति निस्वार्थ समर्पण का परिचय दिया था. उन्होंने कहा कि कारगिल के वीरों की प्रेरणादायी विरासत आज भी भारतीय सेना के लिए मार्गदर्शक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता तथा संप्रभुता की रक्षा के संकल्प को निरंतर सुदृढ़ करती है.
कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आर्मी कमांडर ने अन्नाडेल स्थित आर्मी हेरिटेज म्यूज़ियम का भी दौरा किया. उन्होंने संग्रहालय में संरक्षित सैन्य धरोहर, युद्ध स्मृति-चिह्नों और ऐतिहासिक अभिलेखों का अवलोकन किया तथा इनके संरक्षण के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस प्रकार की पहल से भारतीय सेना के गौरवशाली इतिहास, वीरता और बलिदान की प्रेरक गाथाएं आने वाली पीढ़ियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचती रहेंगी.
समारोह के समापन पर मुख्यालय एआरटीआरएसी के सभी अधिकारियों और जवानों ने देशभक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा के सर्वोच्च आदर्शों का पालन करने का सामूहिक संकल्प लिया. साथ ही यह भी दोहराया गया कि कारगिल के वीरों का सर्वोच्च बलिदान राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमिट रहेगा और आने वाली पीढ़ियों सहित करोड़ों भारतीयों को देशसेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा.