कारगिल विजय दिवस पर शिमला में वीर सैनिकों का सम्मान, राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प

Shimla News/Ankush Dhobal: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला स्थित बचत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उनके अद्वितीय साहस, शौर्य और राष्ट्र सेवा के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई. इसके बाद उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने उपस्थित लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की शपथ दिलाई.