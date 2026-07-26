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कारगिल विजय दिवस पर शिमला में वीर सैनिकों का सम्मान, राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प

Kargil Vijay Diwas: कारगिल विजय दिवस पर शिमला में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया गया. उपायुक्त अनुपम कश्यप ने राष्ट्र सेवा, पर्यावरण संरक्षण और नशामुक्त समाज का संकल्प दिलाया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 02:57 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:57 PM IST
कारगिल विजय दिवस पर शिमला में वीर सैनिकों का सम्मान, राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प

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