कारगिल विजय दिवस पर शिमला में वीर सैनिकों का सम्मान, राष्ट्र सेवा का लिया संकल्प

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Shimla News/Ankush Dhobal: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर रविवार को उपायुक्त कार्यालय शिमला स्थित बचत भवन में जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया. इस दौरान कारगिल युद्ध में भाग लेने वाले वीर सैनिकों और पूर्व सैनिकों को उनके अद्वितीय साहस, शौर्य और राष्ट्र सेवा के लिए सम्मानित किया गया. कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ हुई. इसके बाद उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप ने उपस्थित लोगों को राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराने की शपथ दिलाई.
उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कारगिल युद्ध के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि कारगिल विजय भारतीय सेना के अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों का त्याग सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय को 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता.
उन्होंने कहा कि राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण केवल एक दिन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है. उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, एकता और अखंडता की जिम्मेदारी केवल भारतीय सेना की नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की भी है. “देश का हर नागरिक एक सिपाही है. जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करेगा, तभी राष्ट्र और अधिक मजबूत बनेगा,” उन्होंने कहा.
उपायुक्त ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने और सामाजिक जिम्मेदारियों के निर्वहन जैसे क्षेत्रों में भी प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है.
उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नशा, विशेषकर चिट्टा, समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है. इसके उन्मूलन के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने होंगे. उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में करगिल विजय दिवस समारोह को और व्यापक स्तर पर आयोजित किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ें और देशभक्ति की भावना को मजबूती मिले.
इस अवसर पर कारगिल युद्ध के वीर सैनिकों को शॉल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया. सम्मानित होने वालों में सूबेदार मेजर शाम लाल शर्मा, सूबेदार मेजर दिवाकर दत्त शर्मा, सूबेदार वेद प्रकाश शर्मा, हवलदार लक्ष्मी दत्त शर्मा, हवलदार राम लाल शर्मा, हवलदार प्रवीण शर्मा तथा नाइक जय सिंह शामिल रहे.