Kargil Vijay Diwas: ऊना में शहीदों को श्रद्धांजलि, एडीसी बोले- हर युवा अपनाए देशभक्ति का संकल्प

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ईशान जसवाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कारगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का डटकर सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन, बान और शान की रक्षा की.