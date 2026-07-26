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Kargil Vijay Diwas: ऊना में शहीदों को श्रद्धांजलि, एडीसी बोले- हर युवा अपनाए देशभक्ति का संकल्प

Kargil Vijay Diwas 2026: ऊना के शहीदी स्मारक पर जिला प्रशासन, पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. एडीसी ईशान जसवाल ने युवाओं से देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 26, 2026, 03:13 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 03:13 PM IST
Kargil Vijay Diwas: ऊना में शहीदों को श्रद्धांजलि, एडीसी बोले- हर युवा अपनाए देशभक्ति का संकल्प

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