Kargil Vijay Diwas: ऊना में शहीदों को श्रद्धांजलि, एडीसी बोले- हर युवा अपनाए देशभक्ति का संकल्प

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Kargil Vijay Diwas 2026: ऊना के शहीदी स्मारक पर जिला प्रशासन, पूर्व सैनिकों और नागरिकों ने कारगिल के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की. एडीसी ईशान जसवाल ने युवाओं से देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया.
Una News: कारगिल विजय दिवस के अवसर पर ऊना के शहीदी स्मारक पर जिला प्रशासन, पूर्व सैनिकों और गणमान्य नागरिकों ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. इस दौरान दो मिनट का मौन रखकर शहीदों के अदम्य साहस, शौर्य और बलिदान को नमन किया गया.
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अतिरिक्त उपायुक्त (एडीसी) ईशान जसवाल ने कहा कि कारगिल विजय दिवस केवल एक स्मृति दिवस नहीं, बल्कि भारतीय सेना के अदम्य साहस, राष्ट्रभक्ति और सर्वोच्च बलिदान का प्रतीक है. उन्होंने कहा कि कारगिल की दुर्गम और बर्फीली चोटियों पर भारतीय सैनिकों ने विषम परिस्थितियों में दुश्मनों का डटकर सामना किया और अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आन, बान और शान की रक्षा की.
उन्होंने कहा कि हमारे वीर जवानों ने अपने साहस और कर्तव्यनिष्ठा से यह सिद्ध किया कि राष्ट्र सर्वोपरि है. उनका त्याग और समर्पण प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत है. एडीसी ने युवाओं से शहीदों के आदर्शों को अपनाने, देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया.
इस अवसर पर उपस्थित पूर्व सैनिकों ने कारगिल युद्ध के अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि आज देशवासी जिस स्वतंत्र और सुरक्षित वातावरण में जीवन जी रहे हैं, वह वीर सैनिकों के बलिदान का परिणाम है. उन्होंने नागरिकों से शहीदों के सम्मान और देश की एकता एवं अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की अपील की.
कार्यक्रम का समापन शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के साथ "भारत माता की जय" और "वंदे मातरम्" के गगनभेदी नारों के बीच हुआ, जहां सभी ने राष्ट्र सेवा और देशभक्ति के संकल्प को दोहराया.