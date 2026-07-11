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उफनती सतलुज के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, करसोग में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Sutlej River: मंडी के करसोग में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से स्कूली बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर हैं। वायरल वीडियो के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। ग्रामीणों ने एसजेवीएन और प्रशासन से सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग की मांग की है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 11, 2026, 01:17 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 01:17 PM IST
उफनती सतलुज के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, करसोग में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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