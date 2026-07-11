उफनती सतलुज के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, करसोग में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

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Mandi News: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के करसोग उपमंडल की ग्राम पंचायत बिदला में बरसात के दौरान स्कूली बच्चों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है. सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से बच्चों और ग्रामीणों को रोजाना जोखिम भरे रास्ते से होकर आवागमन करना पड़ रहा है. इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर सवाल उठने लगे हैं.
पानी से घिरे रास्ते से गुजर रहे नौनिहाल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी का पानी आवागमन वाले मार्ग तक पहुंच चुका है. इसके बावजूद छोटे-छोटे बच्चे उसी रास्ते से स्कूल जाते दिखाई दे रहे हैं. लगातार हो रही बारिश के कारण सतलुज का जलस्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है.
अभिभावकों की बढ़ी चिंता
स्थानीय अभिभावकों का कहना है कि वे बच्चों की पढ़ाई और सुरक्षा के बीच असमंजस की स्थिति में हैं. स्कूल नहीं भेजने पर पढ़ाई प्रभावित होती है, जबकि भेजने पर हर दिन उनकी जान को खतरा बना रहता है. उनका आरोप है कि इस समस्या से प्रशासन और संबंधित विभागों को कई बार अवगत कराया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया.
सोशल मीडिया के जरिए उठाई आवाज
बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित एक अभिभावक ने पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है. वीडियो के माध्यम से सरकार और जिला प्रशासन से सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराने की मांग की गई है, ताकि बच्चों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर सफर न करना पड़े.
हर साल बरसात में बनती है ऐसी स्थिति
ग्रामीणों का कहना है कि मानसून के दौरान सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने से हर वर्ष यही समस्या सामने आती है. उनका कहना है कि यदि समय रहते सुरक्षित पुल या वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
पंचायत ने एसजेवीएन से की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग
ग्राम पंचायत बिदला के प्रधान मोहनलाल ने बताया कि क्षेत्र में सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा झूला पुल बनाया गया है, लेकिन बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से इस पर आवाजाही प्रभावित हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे गुजरते हैं, इसलिए एसजेवीएन को मानसून के दौरान सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होंने बताया कि पंचायत जल्द ही इस मांग को लेकर एसजेवीएन को लिखित ज्ञापन सौंपेगी.