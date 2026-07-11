उफनती सतलुज के बीच स्कूल जाने को मजबूर बच्चे, करसोग में सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

पंचायत ने एसजेवीएन से की वैकल्पिक व्यवस्था की मांग

ग्राम पंचायत बिदला के प्रधान मोहनलाल ने बताया कि क्षेत्र में सतलुज जल विद्युत निगम (एसजेवीएन) द्वारा झूला पुल बनाया गया है, लेकिन बरसात के दौरान नदी का जलस्तर बढ़ने से इस पर आवाजाही प्रभावित हो जाती है. उन्होंने कहा कि इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूली बच्चे गुजरते हैं, इसलिए एसजेवीएन को मानसून के दौरान सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराना चाहिए. उन्होंने बताया कि पंचायत जल्द ही इस मांग को लेकर एसजेवीएन को लिखित ज्ञापन सौंपेगी.