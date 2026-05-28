कसौली के जंगलों की आग बेकाबू! 40 घंटे से जारी ऑपरेशन, सेना-वायुसेना ने संभाला मोर्चा

Kasauli Forest Fire: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कसौली में जंगलों में लगी भीषण आग पर 40 घंटे बाद भी पूरी तरह काबू नहीं पाया जा सका है. आग करीब 15 किलोमीटर क्षेत्र में फैल चुकी है और सैकड़ों बीघा वन क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी है. हालांकि मॉल रोड क्षेत्र के आसपास आग को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया गया है, लेकिन नाहरी के जंगलों में अब भी आग धधक रही है.

सेना और वायुसेना ने संभाला मोर्चा

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सेना और वायुसेना को राहत एवं बचाव अभियान में लगाया गया है. सेना का हेलीकॉप्टर लगातार सुखना लेक से पानी भरकर जंगलों में आग बुझाने में जुटा हुआ है. अब तक हेलीकॉप्टर 50 से अधिक राउंड लगाकर पानी गिरा चुका है.

इसके अलावा सेना के जवान, कैंटोनमेंट बोर्ड के फायरमैन और दमकल विभाग की टीमें लगातार आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं. जवानों ने रातभर दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान चलाकर आग को रिहायशी इलाकों तक पहुंचने से रोका.

Add Zee News as a Preferred Source

सीआरआई और कसौली क्लब तक पहुंची थी आग

बताया जा रहा है कि आग मंगलवार दोपहर मनोण गांव के जंगलों से शुरू हुई थी, जो तेजी से फैलते हुए कसौली क्लब और सीआरआई क्षेत्र के नजदीक तक पहुंच गई. समय रहते सेना और प्रशासन की कार्रवाई से बड़ा नुकसान टल गया.

स्थानीय लोगों ने स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर संदीप मदान समेत सेना और वायुसेना की टीमों की सराहना की है. लोगों का कहना है कि यदि समय पर राहत कार्य नहीं होता तो कसौली में भारी तबाही हो सकती थी.

धुएं से लोगों और पर्यटकों को परेशानी

जंगलों में लगी आग के कारण पूरे इलाके में धुएं का घना गुबार छाया हुआ है. इससे स्थानीय लोगों और पर्यटकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. प्रशासन ने लोगों से जंगलों में आग से जुड़ी किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने की अपील की है. विशेषज्ञों के अनुसार चीड़ के जंगल आग के लिहाज से बेहद संवेदनशील होते हैं और छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है.