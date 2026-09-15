/किशाऊ बांध पर CM सुक्खू का बड़ा दांव!, 6 राज्यों के साथ MoU; हिमाचल को 221 MW मुफ्त बिजली और ₹600 करोड़ सालाना

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Shimla News: टोंस नदी पर प्रस्तावित किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. परियोजना से जुड़े समझौते को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली पहुंच गए हैं. मुख्यमंत्री की केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक के बाद छह राज्यों की मौजूदगी में MoU पर हस्ताक्षर किए जाने की बात कही गई है.
मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने इस समझौते को हिमाचल प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध बनने से पड़ोसी राज्यों को पीने और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा, जबकि हिमाचल को परियोजना से 221 मेगावाट बिजली मुफ्त मिलने का प्रावधान तय हुआ है.
हिमाचल को हर साल 600 करोड़ की आमदनी की उम्मीद
नरेश चौहान के मुताबिक किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक लाभ भी मिलेगा. परियोजना से राज्य को करीब 600 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल एक बांध परियोजना से संबंधित नहीं है, बल्कि हिमाचल के संसाधनों और भविष्य के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला है.
उन्होंने कहा कि टोंस नदी पर बनने वाली इस परियोजना को लेकर लंबे समय से कई मुद्दे और अड़चनें बनी हुई थीं. अब केंद्र सरकार के प्रयासों और हिमाचल सरकार की ओर से प्रदेश के हितों को मजबूती से रखने के बाद इस मामले में आगे बढ़ने का रास्ता तैयार हुआ है.
हिमाचल के अधिकारों से समझौता नहीं: चौहान
नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू ने केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बातचीत में हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और जनता से जुड़े हितों को प्रमुखता से उठाया है. सरकार की स्पष्ट नीति है कि किसी भी समझौते में प्रदेश के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा.
उन्होंने पिछली सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पहले परियोजना से मिलने वाली बिजली के भुगतान को लेकर मामला लंबित रहा. उनके अनुसार, हिमाचल को मुफ्त बिजली का लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष गंभीरता से उठाया और प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखा.
पड़ोसी राज्यों को पानी, हिमाचल को बिजली और राजस्व
कशॉउ बांध परियोजना के तहत पड़ोसी राज्यों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होने की बात कही जा रही है. वहीं हिमाचल को मुफ्त बिजली के साथ आर्थिक लाभ मिलने की उम्मीद है. चौहान ने कहा कि इस लिहाज से परियोजना का समझौता प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
उन्होंने कहा कि आने वाले समय में यह MoU हिमाचल प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि साबित होगा. उन्होंने इसे प्रदेश के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन बताते हुए कहा कि कशॉउ बांध परियोजना को आगे बढ़ाने का यह फैसला लंबे समय तक याद रखा जाएगा.
नरेश चौहान ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और प्रदेश की जनता को इस पहल के लिए बधाई देते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य हिमाचल के प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल प्रदेश और प्रदेशवासियों के हित में सुनिश्चित करना है.