/किशाऊ बांध पर CM सुक्खू का बड़ा दांव!, 6 राज्यों के साथ MoU; हिमाचल को 221 MW मुफ्त बिजली और ₹600 करोड़ सालाना

हिमाचल को हर साल 600 करोड़ की आमदनी की उम्मीद

नरेश चौहान के मुताबिक किशाऊ बांध परियोजना से हिमाचल प्रदेश को आर्थिक लाभ भी मिलेगा. परियोजना से राज्य को करीब 600 करोड़ रुपये सालाना राजस्व मिलने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि यह समझौता केवल एक बांध परियोजना से संबंधित नहीं है, बल्कि हिमाचल के संसाधनों और भविष्य के हितों से जुड़ा महत्वपूर्ण फैसला है.