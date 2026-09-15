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किशाऊ बांध पर CM सुक्खू का बड़ा दांव!, 6 राज्यों के साथ MoU; हिमाचल को 221 MW मुफ्त बिजली और ₹600 करोड़ सालाना

Kishau Dam MoU: CM सुक्खू की मौजूदगी में छह राज्यों के साथ किशाऊ बांध को लेकर समझौता होगा. हिमाचल को 221 MW मुफ्त बिजली और करीब ₹600 करोड़ सालाना राजस्व की उम्मीद है.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 15, 2026, 04:48 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 04:50 PM IST
किशाऊ बांध पर CM सुक्खू का बड़ा दांव!, 6 राज्यों के साथ MoU; हिमाचल को 221 MW मुफ्त बिजली और ₹600 करोड़ सालाना

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