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हिमाचल घूमने आया पंजाब का 21 वर्षीय युवक बना काल का शिकार! कसोल के जे नाला में डूबने से दर्दनाक मौत

Tourist Death: हिमाचल के कसोल स्थित जे नाला में नहाने के दौरान पंजाब के कपूरथला निवासी 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई. युवक अपने दोस्तों के साथ पार्वती घाटी घूमने आया था. पुलिस ने पर्यटकों से बरसात में नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 02, 2026, 03:58 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 03:58 PM IST
हिमाचल घूमने आया पंजाब का 21 वर्षीय युवक बना काल का शिकार! कसोल के जे नाला में डूबने से दर्दनाक मौत
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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