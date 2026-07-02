/हिमाचल घूमने आया पंजाब का 21 वर्षीय युवक बना काल का शिकार! कसोल के जे नाला में डूबने से दर्दनाक मौत

पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील

पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी-नालों, झरनों और तेज बहाव वाले जलस्रोतों के पास जाने से बचें. मानसून के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे गंभीर हादसे होने की आशंका रहती है. प्रशासन ने सभी पर्यटकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने का आग्रह किया है.