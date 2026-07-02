/हिमाचल घूमने आया पंजाब का 21 वर्षीय युवक बना काल का शिकार! कसोल के जे नाला में डूबने से दर्दनाक मौत

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Kullu Death: हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है. कसोल के समीप जे नाला में नहाने के दौरान पंजाब के 21 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है.
दोस्तों के साथ घूमने आया था युवक
प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान अंशतेज (21 वर्ष) निवासी कपूरथला, पंजाब के रूप में हुई है. वह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल प्रदेश घूमने आया था.
बताया जा रहा है कि पार्वती घाटी के जे नाला क्षेत्र में सभी दोस्त नहाने के लिए पानी में उतरे थे. इसी दौरान अंशतेज गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गया.
बचाने की कोशिश रही नाकाम
युवक के दोस्तों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज बहाव के कारण सफलता नहीं मिल सकी. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से उसे पानी से बाहर निकाला गया और तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
घटना की सूचना मिलते ही मणिकर्ण पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कानूनी कार्रवाई पूरी की. पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है.
एएसपी कुल्लू संजीव चौहान ने बताया कि मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
पर्यटकों से सतर्क रहने की अपील
पुलिस ने पर्यटकों से अपील की है कि बरसात के मौसम में नदी-नालों, झरनों और तेज बहाव वाले जलस्रोतों के पास जाने से बचें. मानसून के दौरान जलस्तर अचानक बढ़ सकता है, जिससे गंभीर हादसे होने की आशंका रहती है. प्रशासन ने सभी पर्यटकों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और जोखिम वाले स्थानों से दूर रहने का आग्रह किया है.