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Khajjiar में फिर उड़ने लगे ‘मानव परिंदे’, 15 दिन बाद पैराग्लाइडिंग शुरू

Khajjiar Paragliding: खज्जियार में 15 सितंबर तक बंद रही पैराग्लाइडिंग 16 सितंबर से फिर शुरू हो गई. साहसिक गतिविधि शुरू होते ही पायलटों और सैलानियों में उत्साह देखने को मिला.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 17, 2026, 03:34 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 03:34 PM IST
Khajjiar में फिर उड़ने लगे ‘मानव परिंदे’, 15 दिन बाद पैराग्लाइडिंग शुरू

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