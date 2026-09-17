Khajjiar में फिर उड़ने लगे ‘मानव परिंदे’, 15 दिन बाद पैराग्लाइडिंग शुरू

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Chamba News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में एक बार फिर रोमांच का सफर शुरू हो गया है. कुछ समय से बंद चल रही पैराग्लाइडिंग गतिविधि को 16 सितंबर से दोबारा शुरू कर दिया गया है. इसके बाद खज्जियार की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग पायलटों की चहल-पहल बढ़ गई है.
पैराग्लाइडिंग सेवा बंद होने के कारण खज्जियार पहुंच रहे पर्यटक इस रोमांचक गतिविधि का आनंद नहीं ले पा रहे थे. अब पैराग्लाइडिंग दोबारा शुरू होने से जहां सैलानियों में खुशी है, वहीं पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों और पैराग्लाइडिंग पायलटों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है.
आसमान से दिखेंगे खज्जियार के खूबसूरत नजारे
खज्जियार अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे-भरे मैदानों और पहाड़ी नजारों के लिए देश-विदेश के पर्यटकों के बीच खास पहचान रखता है. यहां पैराग्लाइडिंग लंबे समय से प्रमुख साहसिक गतिविधियों में शामिल रही है.
पैराग्लाइडिंग के जरिए पर्यटकों को जमीन से खज्जियार की खूबसूरती देखने के साथ-साथ आसमान से पूरे क्षेत्र के मनोरम दृश्यों को निहारने का मौका मिलता है. गतिविधि फिर शुरू होने के बाद पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खज्जियार में पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ सकती है.
पैराग्लाइडिंग पायलटों में खुशी
पैराग्लाइडिंग पायलट अजय, गोबिंद और अक्षय ने गतिविधि दोबारा शुरू होने पर खुशी जताई. उन्होंने कहा कि पैराग्लाइडिंग बंद रहने से इस साहसिक गतिविधि से जुड़े पायलटों के काम पर असर पड़ रहा था. अब सेवा शुरू होने से उन्हें राहत मिली है.
पायलटों का कहना है कि खज्जियार में पैराग्लाइडिंग शुरू होने से पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. उनका मानना है कि आने वाले दिनों में साहसिक गतिविधियों के बढ़ने के साथ पर्यटन कारोबार को भी फायदा मिल सकता है.
सुरक्षा मानकों का पालन जरूरी
एडीएम चंबा अमित मैहरा ने पैराग्लाइडिंग सेवा दोबारा शुरू किए जाने की पुष्टि की है. उन्होंने पैराग्लाइडिंग पायलटों से उड़ान के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है.
उन्होंने पर्यटकों से भी कहा कि पैराग्लाइडिंग करवाते समय निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि साहसिक गतिविधियों के दौरान सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना से बचा जा सके.
पैराग्लाइडिंग शुरू होने के साथ अब खज्जियार में पर्यटक प्राकृतिक खूबसूरती के साथ आसमान में उड़ान भरने के रोमांच का भी आनंद ले सकेंगे.