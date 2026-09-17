Khajjiar में फिर उड़ने लगे ‘मानव परिंदे’, 15 दिन बाद पैराग्लाइडिंग शुरू

Chamba News: हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खज्जियार में एक बार फिर रोमांच का सफर शुरू हो गया है. कुछ समय से बंद चल रही पैराग्लाइडिंग गतिविधि को 16 सितंबर से दोबारा शुरू कर दिया गया है. इसके बाद खज्जियार की खूबसूरत वादियों में पर्यटकों और पैराग्लाइडिंग पायलटों की चहल-पहल बढ़ गई है.