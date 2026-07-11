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किन्नौर में बारिश ने बढ़ाई तबाही, लिप्पा खड्ड में बाढ़ से मकान डूबा, सांगला का वेली ब्रिज बहा

Himachal Flood: किन्नौर में लगातार भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं. लिप्पा खड्ड में आई बाढ़ से एक मकान पहली मंजिल तक डूब गया, जबकि सांगला में टोंगटोंगचे नाले की बाढ़ वेली ब्रिज बहा ले गई. प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 11, 2026, 12:29 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 12:29 PM IST
किन्नौर में बारिश ने बढ़ाई तबाही, लिप्पा खड्ड में बाढ़ से मकान डूबा, सांगला का वेली ब्रिज बहा
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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