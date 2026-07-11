/किन्नौर में बारिश ने बढ़ाई तबाही, लिप्पा खड्ड में बाढ़ से मकान डूबा, सांगला का वेली ब्रिज बहा

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Kinnaur News: हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से हालात गंभीर होते जा रहे हैं. कई क्षेत्रों में नदियों और नालों का जलस्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है. लिप्पा और सांगला क्षेत्र में बाढ़ के कारण भारी नुकसान की खबरें सामने आई हैं.
लिप्पा खड्ड में आए तेज उफान से लिप्पा बस स्टैंड के समीप स्थित एक मकान की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिससे मकान लगभग डूब गया. आसपास के कई अन्य मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है. बाढ़ के तेज बहाव से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव हो रहा है और सड़क को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. स्थानीय लोग दहशत में हैं, जबकि प्रशासन प्रभावित क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए है.
वहीं, सांगला घाटी में टोंगटोंगचे नाले में अचानक आई बाढ़ के चलते सांगला बस अड्डे के पास बनाया गया वेली ब्रिज बह गया. यह पुल पिछले वर्ष ही स्थापित किया गया था. जलस्तर बढ़ने के कारण प्रशासन ने एक दिन पहले ही इस पुल को असुरक्षित घोषित कर दिया था.
किन्नौर में फिलहाल बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. जिला प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है और लोगों से अपील की है कि वे नदी-नालों के पास जाने से बचें तथा किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचित करें.