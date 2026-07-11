/किन्नौर में बारिश ने बढ़ाई तबाही, लिप्पा खड्ड में बाढ़ से मकान डूबा, सांगला का वेली ब्रिज बहा

लिप्पा खड्ड में आए तेज उफान से लिप्पा बस स्टैंड के समीप स्थित एक मकान की पहली मंजिल तक बाढ़ का पानी पहुंच गया, जिससे मकान लगभग डूब गया. आसपास के कई अन्य मकानों पर भी खतरा मंडरा रहा है. बाढ़ के तेज बहाव से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव हो रहा है और सड़क को भी नुकसान पहुंचने की आशंका बनी हुई है. स्थानीय लोग दहशत में हैं, जबकि प्रशासन प्रभावित क्षेत्र पर लगातार नजर बनाए हुए है.