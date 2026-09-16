/किशाऊ परियोजना पर हर्षवर्धन चौहान का बयान, बोले- हिमाचल को हर साल करीब 600 करोड़ की आय होगी

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Shimla News: किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि लंबे समय से अटकी इस परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित किया गया है. उनके मुताबिक, परियोजना के बिजली कंपोनेंट में हिमाचल को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और प्रदेश को हर साल करीब 600 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है.
किशाऊ परियोजना को लेकर छह यमुना बेसिन राज्यों के बीच 15 सितंबर 2026 को समझौता हुआ है. परियोजना लंबे समय से लागत और लाभ के बंटवारे को लेकर अटकी हुई थी. उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, नए समझौते में हिमाचल प्रदेश पर परियोजना के बिजली हिस्से का वित्तीय भार नहीं डाला जाएगा.
हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल के हितों को लेकर लंबे समय तक अपनी बात रखी और प्रदेश के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में सफलता हासिल की. उन्होंने इस समझौते को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संबंधित राज्यों की सरकारों का भी आभार जताया.
विपक्ष की ओर से किशाऊ परियोजना को केंद्र सरकार की उपलब्धि बताए जाने से जुड़े सवाल पर चौहान ने कहा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और सरकार अपना काम कर रही है. उन्होंने कहा कि चुनावी वर्ष में विपक्ष से सरकार की उपलब्धियों की सराहना की उम्मीद नहीं की जा सकती.
उद्योग मंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश के राजस्व घाटा अनुदान (RDG) को बंद किए जाने का मुद्दा भी उठाया. उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश को वित्तीय नुकसान हुआ है और राज्य सरकार लगातार अपने आर्थिक हितों से जुड़े मुद्दे उठा रही है.
UPI के MDR पर भी चौहान ने जताया विरोध
हर्षवर्धन चौहान ने UPI लेनदेन पर लागू होने वाले नए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) को लेकर भी आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि इसका असर मध्यम वर्ग और निम्न मध्यम वर्ग पर पड़ सकता है. चौहान ने आरोप लगाया कि ऐसे फैसलों के पीछे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों का दबाव हो सकता है.
हालांकि, केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया MDR टैक्स नहीं है और इसे सरकार या NPCI द्वारा वसूल नहीं किया जाएगा. 15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा ₹2,000 से अधिक के Person-to-Merchant (P2M) UPI लेनदेन पर 0.4 प्रतिशत MDR लागू होगा, जबकि Person-to-Person (P2P) लेनदेन मुफ्त रहेंगे। सरकार के अनुसार, ₹2,000 तक के मर्चेंट भुगतान और निर्धारित छोटे व्यापारियों की श्रेणी के लेनदेन भी MDR से मुक्त रहेंगे.
इस तरह किशाऊ परियोजना से जुड़ी आर्थिक शर्तों और UPI के नए MDR ढांचे को लेकर हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल सरकार का पक्ष सामने रखा है, जबकि दोनों मुद्दों पर केंद्र सरकार और विपक्ष की ओर से अलग-अलग राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आते रहे हैं.