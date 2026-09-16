/किशाऊ परियोजना पर हर्षवर्धन चौहान का बयान, बोले- हिमाचल को हर साल करीब 600 करोड़ की आय होगी

Shimla News: किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि लंबे समय से अटकी इस परियोजना को लेकर हिमाचल प्रदेश के हितों को सुरक्षित किया गया है. उनके मुताबिक, परियोजना के बिजली कंपोनेंट में हिमाचल को वित्तीय बोझ नहीं उठाना पड़ेगा और प्रदेश को हर साल करीब 600 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है.