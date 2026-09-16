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किशाऊ परियोजना पर हर्षवर्धन चौहान का बयान, बोले- हिमाचल को हर साल करीब 600 करोड़ की आय होगी

Kishau Project: उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने दावा किया कि किशाऊ परियोजना से हिमाचल को हर साल करीब ₹600 करोड़ की आय होगी और बिजली कंपोनेंट में प्रदेश का पैसा नहीं लगेगा.

Written ByRaj Rani
Published: Sep 16, 2026, 06:14 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 06:14 PM IST
किशाऊ परियोजना पर हर्षवर्धन चौहान का बयान, बोले- हिमाचल को हर साल करीब 600 करोड़ की आय होगी

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