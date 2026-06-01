हिमाचल की अफसरशाही में बड़ा बदलाव! केके पंत बने नए चीफ सेक्रेटरी, जल्द होगा बड़ा फेरबदल

Himachal Chief Secretary: हिमाचल प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी कमलेश कुमार (केके) पंत को राज्य का नया प्रशासनिक मुखिया नियुक्त किया है. सरकार ने उन्हें मुख्य सचिव (Chief Secretary) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है. कार्मिक विभाग की ओर से इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं.

पूर्व मुख्य सचिव संजय गुप्ता के 30 मई को सेवानिवृत्त होने के बाद यह जिम्मेदारी केके पंत को सौंपी गई है. इससे पहले पंत अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) के रूप में वन, गृह और सतर्कता जैसे अहम विभागों का कार्यभार संभाल रहे थे.

प्रशासनिक अनुभव का लंबा सफर

1993 बैच के आईएएस अधिकारी केके पंत हिमाचल प्रशासन में लंबे समय से महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं. वह कांगड़ा के उपायुक्त (डीसी) के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति के दौरान भी विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है.

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फिलहाल कार्यवाहक मुख्य सचिव

सरकार ने पंत को नियमित नहीं बल्कि कार्यवाहक मुख्य सचिव के रूप में जिम्मेदारी दी है. इससे पहले संजय गुप्ता को भी अक्टूबर 2025 में कार्यवाहक मुख्य सचिव बनाया गया था और सेवानिवृत्ति से कुछ दिन पहले ही उन्हें नियमित मुख्य सचिव का दर्जा मिला था.

राज्य में वर्तमान समय में पुलिस महानिदेशक (DGP) का पद भी कार्यवाहक व्यवस्था के तहत संचालित हो रहा है. इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष समय-समय पर सरकार पर सवाल उठाता रहा है.

वरिष्ठता सूची में सबसे आगे पहुंचे पंत

उत्तराखंड मूल के केके पंत, संजय गुप्ता के बाद हिमाचल कैडर के सबसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में शामिल थे. गुप्ता के सेवानिवृत्त होने के बाद अब वे वरिष्ठता सूची में शीर्ष स्थान पर पहुंच गए हैं.

उनकी नियुक्ति की घोषणा के बाद सचिवालय में अधिकारियों और कर्मचारियों का उन्हें बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया है.

इन अधिकारियों के नाम भी थे चर्चा में

मुख्य सचिव पद के लिए जिन वरिष्ठ अधिकारियों के नाम चर्चा में थे, उनमें 1994 बैच की आईएएस अनुराधा ठाकुर, 1994 बैच के ओंकार शर्मा, 1995 बैच के भरत हरबंस लाल खेड़ा और 1995 बैच के आर.डी. नज़ीम शामिल थे. हालांकि अनुराधा ठाकुर और भरत खेड़ा वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं.

जल्द दिख सकता है बड़ा प्रशासनिक फेरबदल

केके पंत के मुख्य सचिव पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद राज्य प्रशासन में व्यापक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है. जिन विभागों का कार्यभार अभी तक पंत संभाल रहे थे, उन्हें अन्य अधिकारियों के बीच बांटा जा सकता है.

सूत्रों के अनुसार आने वाले दिनों में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आर.डी. नज़ीम भी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा सकते हैं. ऐसे में राज्य के प्रशासनिक ढांचे में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं.