/PM मोदी की आधी रात की घोषणा पर बरसे कुलदीप राठौर, बोले- माफ़ी की उम्मीद थी, लेकिन हुई सिर्फ़ लीपापोती

राज्य चुनें
Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया आधी रात की सोशल मीडिया घोषणा से उन्हें उम्मीद थी कि वह देश से माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
राठौर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में वास्तविक जवाब देने के बजाय केवल स्थिति को संभालने की कोशिश की. उनका कहना था कि यदि कोई महत्वपूर्ण बयान देना था तो वह संसद में दिया जाना चाहिए था. उन्होंने प्रधानमंत्री से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने की भी मांग की.
NEET मामले पर केंद्र को घेरा
कुलदीप राठौर ने कहा कि देशभर में छात्र परीक्षा संबंधी मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और सरकार को उनकी चिंताओं को गंभीरता से लेना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया और इस पूरे मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए.
विपक्ष और मीडिया को लेकर भी लगाए आरोप
कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं के साथ भी अनुचित व्यवहार किया जा रहा है और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने कुछ मीडिया संस्थानों पर भी पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया.
राठौर ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि सवाल विपक्ष से नहीं, बल्कि सरकार से पूछे जाने चाहिए. उनका कहना था कि कांग्रेस छात्रों और युवाओं के मुद्दे उठा रही है, जबकि भाजपा इन विषयों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है.
विदेश नीति और अन्य मुद्दों पर भी साधा निशाना
प्रेसवार्ता के दौरान कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार की विदेश नीति, कानून-व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर भी सवाल उठाए. उन्होंने दावा किया कि सरकार कई अहम विषयों पर अपेक्षित जवाबदेही नहीं निभा रही है और जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है.