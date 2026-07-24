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PM मोदी की आधी रात की घोषणा पर बरसे कुलदीप राठौर, बोले- माफ़ी की उम्मीद थी, लेकिन हुई सिर्फ़ लीपापोती

हिमाचल कांग्रेस नेता कुलदीप सिंह राठौर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया घोषणा पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश माफी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन केवल सफाई दी गई. उन्होंने NEET विवाद पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की.

Written ByRaj Rani
Published: Jul 24, 2026, 03:28 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 03:28 PM IST
PM मोदी की आधी रात की घोषणा पर बरसे कुलदीप राठौर, बोले- माफ़ी की उम्मीद थी, लेकिन हुई सिर्फ़ लीपापोती

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