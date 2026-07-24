/PM मोदी की आधी रात की घोषणा पर बरसे कुलदीप राठौर, बोले- माफ़ी की उम्मीद थी, लेकिन हुई सिर्फ़ लीपापोती

Shimla News: हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, एआईसीसी प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने शिमला में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की हालिया आधी रात की सोशल मीडिया घोषणा से उन्हें उम्मीद थी कि वह देश से माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ.