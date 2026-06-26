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Paonta Sahib News: पांवटा साहिब से सटी हिमाचल-उत्तराखंड सीमा स्थित कुल्हाल बॉर्डर पर गुरुवार देर रात उस समय तनावपूर्ण स्थिति बन गई, जब रुद्रप्रयाग जाने की कोशिश कर रहे निहंग सिखों के जत्थे को पुलिस ने सीमा पर रोक दिया. विवाद का समाधान नहीं निकलने के कारण दोनों पक्ष काफी देर तक आमने-सामने डटे रहे.
कई घंटे की बैठक भी बेनतीजा
जानकारी के अनुसार, पांवटा साहिब में प्रशासन और सिख जत्थेबंदियों के बीच कई घंटों तक बातचीत चली, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. इसके बाद निहंगों का जत्था रुद्रप्रयाग की ओर रवाना हुआ, लेकिन कुल्हाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी.
सीमा पर बढ़ा तनाव
बॉर्डर पर निहंग अपने हाथों में कृपाण लेकर खड़े रहे और संगत लगातार उन्हें आगे जाने देने की मांग करती रही. देर रात तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा. हालांकि बाद में उत्तराखंड प्रशासन ने समझाइश के बाद अधिकांश निहंगों को वापस लौटाने में सफलता हासिल की. कुछ निहंग पांवटा साहिब गुरुद्वारे में ही रुके हुए हैं.
आज और जत्थों के पहुंचने की संभावना
विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं होने के कारण शुक्रवार को पंजाब से भी अन्य सिख जत्थेबंदियों के पांवटा साहिब पहुंचने की संभावना जताई जा रही है. इसे देखते हुए प्रशासन पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
हाईवे पर लगा लंबा जाम
तनावपूर्ण हालात के चलते यमुना-देहरादून-चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. पुलिस को यातायात सुचारु रखने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी.
वरिष्ठ अधिकारी रहे मौके पर तैनात
स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उत्तराखंड पुलिस के कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे. देहरादून के एसपी, अतिरिक्त एसपी, डीएसपी और संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभाली और हालात पर लगातार नजर रखी.