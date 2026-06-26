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कुल्हाल बॉर्डर पर निहंगों और पुलिस के बीच तनाव, रुद्रप्रयाग जाने से रोका; हाईवे पर लगा लंबा जाम

Kulhal Border News: पांवटा साहिब के पास कुल्हाल बॉर्डर पर निहंग सिखों और पुलिस के बीच देर रात तक तनाव बना रहा. रुद्रप्रयाग जाने से रोके जाने पर हाईवे जाम हो गया। जानें पूरा मामला.

Written ByRaj Rani
Published: Jun 26, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 11:43 AM IST
कुल्हाल बॉर्डर पर निहंगों और पुलिस के बीच तनाव, रुद्रप्रयाग जाने से रोका; हाईवे पर लगा लंबा जाम
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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