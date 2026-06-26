सीमा पर बढ़ा तनाव

बॉर्डर पर निहंग अपने हाथों में कृपाण लेकर खड़े रहे और संगत लगातार उन्हें आगे जाने देने की मांग करती रही. देर रात तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा. हालांकि बाद में उत्तराखंड प्रशासन ने समझाइश के बाद अधिकांश निहंगों को वापस लौटाने में सफलता हासिल की. कुछ निहंग पांवटा साहिब गुरुद्वारे में ही रुके हुए हैं.